Vikarierande lärare åk 4-6 till Lekeryds skolområde
2025-12-11
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vad drömmer du om? Är svaret att utbilda framtidens världsmedborgare har du hittat helt rätt.
Hos oss finns alla förutsättningar för dig som är en engagerad lärare som vill inspirera till lärglädje - varje dag, hela vägen!
Ditt nytt jobb
Som lärare på Lekerydsskolan arbetar du tillsammans med en lärarkollega. Ni delar upp undervisningen mellan er, men har ett gemensamt klassläraransvar. Du kommer att undervisa i engelska, SO och svenska.
Vi är för övrigt i en utvecklingsfas där vi vill bygga upp en verksamhet som stöder goda övergångar mellan såväl förskoleklass som mellan olika årskurser.
Du bygger tillitsfulla relationer med både elever och vårdnadshavare, då vi ser att det är en framgångsfaktor för att våra elever ska lyckas.
Välkommen till oss
Lekerydsskolan är en F-6-skola och ligger mitt i samhället Lekeryd, men med ett stort upptagningsområde ut på landet mot angränsande kommuner såsom Aneby och Nässjö. Vi har cirka 340 elever. Vi är en skola som är under utbyggnad, där nästa steg nu är att flytta in vårt skolbibliotek i ordinarie skolbyggnad och så småningom få en större matsal.
Här får du 45 kompetenta, behöriga och positiva kollegor som arbetar i nära samarbete med varandra, såväl inom det egna arbetslaget som med de kollegor som finns runtom. Våra ledord har kommit att bli "Samarbete och Samsyn", vilket tydligt beskriver vad vi vill uppnå.
Skolan är belägen nära skog och natur, med gångavstånd till idrottsplats och lekplats. Hos oss finns det stora möjligheter att använda utemiljön som en del av undervisningen.https://www.jonkoping.se/barn--utbildning/grundskola-anpassad-grundskola-och-fritidshem/grundskolor-och-anpassade-grundskolor-a-o/lekerydsskolan-f-6https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
- Erfarenhet av arbete i årskurs 4-6.
- Ett lågaffektivt bemötande och tydligt ledarskap.
- Du ser det kollegiala samarbetet som en naturlig del i arbetet.
- Meriterande med erfarenhet av undervisning och arbete med elever.
- Goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift.
- Grundläggande IT-kunskaper.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Bra att veta
Detta är ett vikariat fram till sommaren.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka vikariatet som lärare 4-6.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.
