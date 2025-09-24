Vikarierande lärare åk 4-6 100% till Jåhkåmåhkke sámeskåvllå
Sameskolstyrelsen, Jokkmokks sameskola / Grundskollärarjobb / Jokkmokk Visa alla grundskollärarjobb i Jokkmokk
2025-09-24
, Gällivare
, Arjeplog
, Älvsbyn
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sameskolstyrelsen, Jokkmokks sameskola i Jokkmokk
Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet och har sitt kansli med skolchef, controllers, HR och handläggare i Jåhkåmåhkke.
Sameskolan är en skolform likvärdig grundskolan med undervisning från förskoleklass till årskurs 6. Utgångspunkt för undervisningen är den samiska kulturen och det samiska språket enligt läroplan för sameskolan. Sameskolstyrelsen bedriver efter överenskommelse med respektive kommun även förskola. Sameskolstyrelsen har verksamhet i Giron, Gárasavvon, Váhtjer, Jåhkåmåhkke och Dearna.
Sameskolstyrelsen anordnar fjärrundervisning i de samiska språken och stödjer utveckling och produktion av läromedel för samisk undervisning.Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Planera, genomföra och utvärdera undervisning i enlighet med skolans styrdokument och utifrån det samiska perspektivet individuellt och i arbetslag.
Du deltar aktivt i att utveckla framgångsrika lärmiljöer tillsammans med övrig personal på skolan.
Du deltar även i övrigt arbete tillsammans med personalen. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare åk 4-6.
Du behärskar samiska och då i första hand lulesamiska, både muntligt och skriftligt.
Du har en positiv människosyn och har förmåga att skapa goda relationer samt förmåga att förebygga och lösa konflikter.
Du är noggrann, flexibel och lyhörd för elevernas behov och tycker det är roligt att arbeta med barn och unga.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har en dokumenterat god samarbetsförmåga.
ÖVRIGT
Sameskolstyrelsen tillämpar individuell lönesättning.
Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregistret innan anställning.
Du som har skyddade personuppgifter har möjlighet att skicka din ansökan med posten eller genom att kontakta myndighetens personalhandläggare på tel: 0971/442 08. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279963-2025-9". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sameskolstyrelsen
(org.nr 202100-4631) Arbetsplats
Sameskolstyrelsen, Jokkmokks sameskola Kontakt
Rektor
Linnea Kuoljok rektor.jokkmokk@sameskolstyrelsen.se Jobbnummer
9525334