Vikarierande lagermedarbetare till tekniskt företag i Mölndal

Vår kund är ett världsledande bolag inom den tekniska sektorn med verksamhet över hela landet. På grund av en längre sjukskrivning behöver vi nu täcka upp behovet fram till minst slutet av augusti. Det aktuella uppdraget är placerat på företagets filial i Mölndal.
I rollen som lagermedarbetare hos vår kund har du ett brett ansvar där du är den som ser till att lagret hålls snyggt, städat och i ordning. Det är ett arbete som ställer höga krav på din förmåga att arbeta självständigt och att kunna ta tag i de arbetsuppgifter som behövs. Arbetsuppgifterna består av allt ifrån lossning av lastbilar till sortering på hyllplan, dialog med servicetekniker och registrering av olika artiklar i bolagets affärssystem. Du kommer mer eller mindre att arbeta ensam på lagret vilket ställer höga krav på att du är självgående och initiativtagande.
Mer konkret arbetar du med:
• Sortering av inkommande gods Van vid att arbeta i industrimiljö
• Lossning av lastbilar
• Fastighetsskötsel och underhåll
Vi söker dig som är strukturerad, kvalitetsmedveten och självgående. Du kommer i stor utsträckning att arbeta på egen hand efter en kortare introduktion varpå det är viktigt med ett personligt driv och ett tekniskt intresse. Företaget du arbetar hos har kunder både nationellt och internationellt och det är därför viktigt att du behärskar det engelska språket.
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta på lager och som har erfarenhet av att köra motvikstruck.
Vidare ska du kunna arbeta hela sommaren med start omgående.
Start: Omgående Omfattning: Heltid, tills slutet av augusti Arbetstid: Dagtid Plats: Mölndal
Uppdraget ingår i vår konsultverksamhet vilket innebär att du kommer att vara anställd av Corio och uthyrd till kund. Vänligen notera att vi ej tar emot ansökningar via e-post. Ansök redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Om Corio Corio är ett auktoriserat bemanningsföretag som tror på kärnan i varje relation: mellan arbetsgivare, medarbetare och kund. Vi tror på mänskliga relationer där välmående och produktivitet går hand i hand. Genom långsiktiga relationer med alla våra parter kommer vi att se till att människor växer och kunder får en pålitligt och flexibel partner vid kompetensförsörjning.
