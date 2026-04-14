Vikarierande kyrkvaktmästare 50% till Lycksele församling
2026-04-14
Vikarierande kyrkvaktmästare 50% till Lycksele församling
Lycksele församling / Fastighetsskötarjobb / Lycksele
Vill du ha ett omväxlande och meningsfullt arbete där du får arbeta både praktiskt och med hjärtat? Som kyrkvaktmästare bidrar du till att kyrkan är en välkomnande och värdig plats för gudstjänst, gemenskap och mänskliga möten. Ett uppdrag där tradition, omsorg och praktiskt arbete vävs samman - och där stoltheten i att vårda kyrkorummet och vårt gemensamma kulturarv är en självklar del av vardagen.
Vi söker dig som vill arbeta praktiskt med underhåll och skötsel av våra fastigheter samt tjänstgöra vid gudstjänster, kyrkliga handlingar och andra samlingar. I tjänsten ingår även viss administration.Publiceringsdatum2026-04-14Arbetsuppgifter
Iordningsställande av gudstjänstrum och församlingshem inför gudstjänster, konserter m.m.
Ansvar för ljud och teknisk utrustning vid samlingar
Löpande underhåll och skötsel av församlingens fastigheter
Snöröjning och halkbekämpning
Medverkan vid gravsättningar vid behov
Arbete med kyrkogårdsskötsel kan förekomma
Service till både verksamheten och kansliet
Kvälls- och helgarbete ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper.
Du behöver ha erfarenhet av snöröjning med traktor eller vara villig att lära dig.
Det är meriterande om du:
har erfarenhet av gudstjänst- och församlingsliv
har kunskap inom ljud, ljus och teknik
är praktiskt lagd och trivs med varierande arbetsuppgifter
Som person är du flexibel, initiativrik och ordningsam. Du arbetar både självständigt och i team, och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig information
Vi förutsätter att du är medlem i Svenska kyrkan och delar dess värderingar.
B-körkort krävs.
Anställningsvillkor
Visstidsanställning till 2026-12-31. Tillträde sker enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka din ansökan till:
Södra Lapplands pastorat
Storgatan 51
921 32 Lycksele
eller via e-post: sodra.lapplands.pastorat@svenskakyrkan.se
Notera att intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För mer informationKontaktuppgifter för detta jobb
Verksamhetssamordnare, Pia Norberg
Epost: pia.norberg@svenskakyrkan.se
Tele: 0950-276 64
Komminister/Arbetsledare, Bettina Radler 0950-276 63
Epost: bettina.radler@svenskakyrkan.se
Tele: 0950-276 63
Fackliga representanter
Vision: Jon Falk
Epost: jon.falk@svenskakyrkan.se
Tele: 0920-46 47 43
Kommunal: Christina Trygg Andersson
Epost: christina.trygg-andersson@kommunal.se
Tele: 010-442 97 28 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: sodra.lapplands.pastorat@svenskakyrkan.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Södra Lapplands Pastorat
(org.nr 252004-0623)
Storgatan 53 (visa karta
)
921 32 LYCKSELE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lycksele församling Jobbnummer
9853750