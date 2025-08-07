Vikarierande kundtjänstmedarbetare 80 % till Glitter
2025-08-07
Trivs du med att hjälpa kunder och lösa problem? Är du den som tar ansvar och ser till att saker blir gjorda? Har du lätt för att hålla huvudet kallt även i pressade situationer? Då vill vi gärna prata med dig! Arbetsbeskrivning
Nu söker vi en vikarierande kundtjänstmedarbetare som vill vara med och ta Glitter till nästa nivå genom att leverera marknadens bästa kundupplevelse.
Du kommer tillhöra vår Marknadsavdelning där du kommer få arbeta i en dynamisk miljö och ansvarar för att hantera och administrera inkommande kundärenden från våra ca 155 butiker i Sverige, Norge, Finland och Danmark.
Ditt fokus kommer ligga på att skapa kundnöjdhet och hitta lösningar i varje enskilt ärende. Du ansvarar även för att hålla kunden informerad genom hela processen. I denna roll kommer du även att vara spindeln i nätet och driva ärenden vidare till rätt avdelning, beroende på ärendets omfattning och svårighetsgrad. Det här är en bred roll där du får stort eget ansvar och möjlighet att vara med och påverka från dag ett. Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga ansvarsområden att vara:
Ta emot inkommande ärenden via telefon, mejl och ärendehanteringssystem
Ge support i kundfrågor och hantera eventuella klagomål
Vara "ansikte utåt" och första kontakt för kunder som hör av sig via hemsidan
Utföra viss administration och ärendehantering
Arbeta med övriga uppgifter kopplade till kundnöjdhet
Din profil
Vi söker dig som har relevant utbildning inom administration, service eller motsvarande arbetslivserfarenhet av kvalificerat kundtjänstarbete. Som person är du genuint serviceinriktad, en skicklig kommunikatör och duktig på att prioritera dina arbetsuppgifter när det behövs. Eftersom vi är ett internationellt företag är det viktigt att du behärskar både svenska och engelska, i tal och skrift.
För att lyckas i rollen är du strukturerad, noggrann och van vid att arbeta i olika IT-system. Erfarenhet av ärendehanteringssystem är meriterande.
På Glitter tar vi stort eget ansvar och vi förväntar oss därför att du kan arbeta självständigt och strukturerat. Du är dessutom driven, målfokuserad och analytisk med ett sinne för siffror. I allt du gör har du alltid kunden i fokus.
Mer om oss och hur du ansöker
Det bästa med att jobba på Glitter är våra fantastiska medarbetare. Vi lever i vårt möte med kunden såväl som i vår relation till varandra efter våra värderingar: Vi tar eget ansvar - Vi är engagerade - Vi bryr oss - Allt är möjligt.
Du kommer att sitta tillsammans med oss i härliga lokaler i Slussen, där miljön är kreativ och inspirerande. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida www.glitter.se.
Tjänsten är ett vikariat på 80 % med start 1 september och en månad framöver, med möjlighet till förlängning. Intervjuer sker löpande så skicka din ansökan med CV redan idag. Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag 31 augusti. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Glitter AB
(org.nr 556549-3979) Arbetsplats
Glitter Jobbnummer
9449994