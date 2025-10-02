Vikarierande kör- och sångcoach till Vasastan dagliga verksamhet
2025-10-02
Om Unika Vasastan dagliga verksamhet
På Unika Vasastans dagliga verksamhet utgår vi från våra arbetstagare, deras individuella målsättningar, önskemål, ambitioner, förutsättningar och drömmar. Genom att arbeta kreativt med musik, film, media, teater och körsång strävar vi efter att stötta alla våra arbetstagare i att nå sina mål.
Vi är en LSS-verksamhet som präglas av stora ambitioner och respekt för våra arbetstagare. Coacherna ska finnas som ett stöd åt var och en av arbetstagarna hos oss och alla ska erbjudas precis det stödet som de efterfrågar och vill ha för att uppnå sina mål.
Allt vi gör görs från grunden på verksamheten, så som tex. manus och musik. Utgångspunkten är alltid våra artister, arbetstagarna. Som coach hos oss kommer du att arbeta med såväl estetiska arbetspass som bemötandefrågor, metod, dokumentation och individperspektiv.
Vår målgrupp är vuxna och unga vuxna med NPF-diagnoser. Vi utgår inte från hur det alltid har varit och sett ut på dagliga verksamheter utan anpassar oss till de behov och intressen som finns idag bland våra arbetstagare och till var och ens egna förutsättningar.
I våra lokaler finns en uppbyggd scen, musikstudio och greenscreen för filminspelning. Här repeterar vi inför framtida uppdrag och framträdanden. Det kan tex. vara sång på en mässa, pausunderhållningen på Funkisfestivalen, filminspelning av tex en julkalender eller köruppträdande på huvudkontoret runt Lucia.
Om rollen
Som coach hos oss stöttar du arbetstagarna i såväl deras konstnärliga processer som deras vardag och bidrar till att skapa en meningsfull, kreativ och inkluderande miljö.
Din roll är att hålla i vår kör och stötta deltagarna i sång och melodi. Du ska kunna kompa kören på valfritt instrument och planera dessa pass självständigt.
Därtill kommer du att ha en viktig funktion som stödperson till flera av våra deltagare med ansvar över dokumentation och annat som de behöver hjälp med under sin vistelse hos oss.
Kvalifikationer Utbildning eller mångårig dokumenterad erfarenhet av arbete med funktionsvariationer.
Utbildning eller mångårig dokumenterad erfarenhet av sång och instrument.
God datorvana, erfarenhet av dokumentation.
God samarbetsförmåga och initiativförmåga.
Ett pedagogiskt och inkluderande arbetssätt.
Meriterande om du därtill har Erfarenhet av att hålla i olika framträdanden, helst körsång.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
AnställningsvillkorAnställningsform: Vikariat tom 31 augusti 2026 Tjänstgöringsgrad: 71 % Arbetstid: Mån - Fre 9-15 (torsdag 8-15) Tillträde: Efter överenskommelse Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?Unika är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessenFöre eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag 2025-10-19 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo/UnikaUnika är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom LSS. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en meningsfull vardag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Verksamhetschef Marica Westin, marica.westin@unika.se
070-7628203
