Vikarierande konsultchef till Kila People i Varberg
2025-08-21
Ta chansen - vi söker dig i Varberg!
Kila People
Kila People är ett bemanningsföretag som brinner för att skapa lika jobbmöjligheter för alla. Kila uppmuntrar mångfald genom att rekrytera och främja personer med olika bakgrunder och perspektiv där vi rustar både kandidater och arbetsgivare med den kulturförståelse som krävs för att framgångsrikt leda och arbeta i mångkulturella arbetsgrupper.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team i Varberg - en växande stad där arbetslivet präglas av nytänkande, gemenskap och utveckling.
Om Rollen:
Som konsultchef på Kila People får du en central roll med ansvar för både våra konsulter och våra kundrelationer. Du är länken mellan uppdragsgivare och medarbetare - en nyckelperson som säkerställer kvalitet, trivsel och utveckling i uppdragen. Exempel på dina arbetsuppgifter:
Rekrytering: Hjälpa till att hitta rätt personer för rätt uppdrag. Onboarding: Se till att våra nya medarbetare får en trygg och varm start. Personaladministration: Allt från avtal och scheman till att svara på frågor från våra medarbetare, konsulthantering. HR-utveckling: Bidra till förbättringar i våra processer och rutiner. Interna event: Vara med och planera inspirerande aktiviteter för vårt team i Varberg. Företagsutveckling: Vi uppmuntrar egna initiativ och vill att du är med och utvecklar både våra arbetssätt och system.
Vem söker vi?
Vi söker en trygg och lösningsorienterad person som har ett genuint intresse för människor och bemanning. Du är van vid att arbeta strukturerat och kan prioritera i en dynamisk vardag. Publiceringsdatum2025-08-21Kvalifikationer
- Minst 1 års erfarenhet av arbete inom bemannings-verksamhet med personalansvar på heltid.
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Självständig, relationsskapande och flexibel.
Meriterande:
• Erfarenhet av administration och Rekrytering.
• Van att arbeta med digitala system - gärna Intelliplan.
Detta erbjuder vi:
• Ett vikariat på 1 år med möjlighet till förlängning.
• En roll där du verkligen gör skillnad - varje dag.
• Ett företag där initiativ uppmuntras och utveckling sker tillsammans.
• En inkluderande och värderingsstyrd arbetsmiljö.
• Placering i centrala Varberg, nära både hav, stad och kommunikationer.
Omfattning: Heltid Placering: Varberg Tillträde: Början på November. Anställningsform: Vikariat 12 månader - med möjlighet till förlängning
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansök nu och bli en del av vår resa! Vid frågor eller funderingar gällande tjänsten, kontakta gärna Lina Karlsson på Lina@kila.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KilaPeople AB
(org.nr 559336-6098), http://www.kila.se Arbetsplats
Kila People Kontakt
Lina Karlsson lina@kila.se Jobbnummer
9469922