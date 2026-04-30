Vikarierande jurist till område Försäkring på Finansinspektionen
2026-04-30
Har du en juristexamen och vill bidra till en stabil finansmarknad? Nu söker Finansinspektionen (FI) en jurist till område Försäkring!
Om jobbet
Enhet Tillstånd på avdelning Försäkringsrätt har ett stort inflöde av tillståndsärenden, som jurist arbetar du juridiskt med handläggning av dessa. Arbetet innefattar kontakt med övriga medarbete vid rättsavdelningen och samarbete med avdelningarna Försäkringstillsyn och Risktillsyn. Du har även mycket kontakt med företag (försäkringsföretag, försäkringsförmedlare och tjänstepensionsföretag) vid prövning av deras ansökningar och anmälningar.
Tjänsten är ett tidsbegränsat vikariat.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som har
jur.kand eller juristexamen
uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av juridiskt arbete vid förvaltningsmyndighet, domstol eller finansiellt företag
kunskap om frågor kopplade till FI:s verksamhet
utbildning inom ekonomi.
Om dig
I det här jobbet behöver du
bidra till ett gott samarbete
planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
driva ditt arbete framåt och ta beslut inom ditt ansvarsområde
ha en god analytisk förmåga och kunna lösa komplexa uppgifter.Publiceringsdatum2026-04-30Om företaget
FI bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.
På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/lediga-jobb/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv, examensbevis och relevanta intyg. Vi använder urvalsfrågor för en objektiv bedömning på lika villkor och du kan på så vis enkelt söka tjänsten.
Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Anställningsform:
Anställningen är ett vikariat tom 31 december 2026 med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning:
HeltidKontaktperson för detta jobb
Phillip Eldon, enhetschef, 08-408 984 14
Sista ansökningsdag:
Sista ansökningsdag:
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finansinspektionen
(org.nr 202100-4235)
103 97 STOCKHOLM Jobbnummer
9884305