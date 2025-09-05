Vikarierande idrottslärare till Stehagskolan i Eslövs kommun
Eslövs kommun, Stehagskolan / Grundskollärarjobb / Eslöv Visa alla grundskollärarjobb i Eslöv
2025-09-05
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eslövs kommun, Stehagskolan i Eslöv
Vi söker dig som vill vara med och utveckla våra elevers fysiska förmågor - och samtidigt ge dem verktyg för personlig utveckling. Hos oss får du en stimulerande roll med engagerade kollegor, nära samarbete och möjlighet att verkligen göra skillnad.
Ditt uppdrag
Som idrottslärare hos oss undervisar du elever på låg- och mellanstadiet. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen utifrån skolans styrdokument - alltid med elevernas bästa i fokus.
Du kommer att:
• Motivera eleverna att utveckla strategier för att stärka dem i sitt lärande och i sin personliga utveckling
• Skapa en målfokuserad och kreativ undervisning
• Ha ett nära samarbete med andra pedagoger på skolan
Din erfarenhet
Din bakgrund är viktig för att kunna skapa en meningsfull och målinriktad undervisning. Du har vana att anpassa ditt arbetssätt efter elevernas olika förutsättningar och behov.
Vi ser att du har:
• Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i idrott på låg- och mellanstadiet
• God kännedom om skolans styrdokument och förmåga att tillämpa dem praktiskt
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av undervisning för elever i åldern 7-12 år
Är det här du?
Vi söker en strukturerad och trygg person som sätter relationerna i centrum. Du är både metodisk, engagerad och skapar trygghet för eleverna.
Du är:
• Strukturerad - med ett ordningsamt och välplanerat arbetssätt
• Stresstålig - med lugn och stabilitet även i utmanande situationer
• Relationsskapande - du bygger förtroende och tar initiativ i mötet med andra
Vi erbjuder
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du blir en viktig del av ett engagerat och samarbetsinriktat arbetslag.
Vi erbjuder dig:
• Ett utvecklande uppdrag i en kreativ lärmiljö
• Möjlighet att göra skillnad för elevernas välmående och lärande
• En skola som värdesätter både struktur och engagemang
Om arbetsplatsen
Stehagskolan är en trevlig landsbygdsskola med en stabil personalgrupp och härliga elever både från byn och trakten runtomkring. Skolan satsar mycket på kreativa processer och uteverksamhet, vilket leder till goda resultat hos våra elever. I nuläget sker en ombyggnation som skall vara klar till våren. Då kommer vi att få flera klassrum och nytt kök samt ny matsal. Vi söker nu dig, som vill bli en i vårt härliga team.Publiceringsdatum2025-09-05Övrig information
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Enligt Lag (2013:852) om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen. Blankett kan hämtas på www.polisen.se
eller på närmsta polisstation.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276134 - 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs kommun
(org.nr 212000-1173) Arbetsplats
Eslövs kommun, Stehagskolan Kontakt
Biträdande rektor
Catarina Ewerlöf catarina.ewerlof@eslov.se 0413-64072 Jobbnummer
9494533