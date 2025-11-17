Vikarierande Husfru sökes till familjehotell med start omgående
2025-11-17
Vi på RA Hospitality i Göteborg söker en vikarierade Husfru i med omgående start att leda ett fantastiskt team i Göteborgsområdet.
Tjänsten är ett vikariat på 5 månader med chans till förlängning.
Vi söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet av rumsstädning och lokalvård på hotell i Sverige
Har tidigare erfarenhet från en ledande befattning inom housekeeping
Är inspirerande, entusiastisk och kvalitetsinriktad
Har ett öga för detaljer
Har ett positivt ledarskap och ansvarskänsla
Älskar att utveckla och coacha medarbetare
Kan prata och skriva på svenska och engelska
Vi erbjuder dig:
Lön enligt överenskommelse
Arbetet är förlagt under vardagar och varannan helg
Stor del av arbetet innebär rumskontroller samt uppföljning
Städning av rum samt publika ytor
Planering och schemaläggning av personal
Leda, utveckla och lära upp städpersonal
Upprätthålla en kvalitetsnivå som överensstämmer med hotellets riktlinjer
Resultat ansvar
Vi tar EJ emot ansökningar via telefon eller e-mail! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RA Hospitality i Norden AB
(org.nr 556554-5828), https://www.rahospitality.se/ Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Kontakt
Jennifer Ahlin jennifer.ahlin@restaurangassistans.se Jobbnummer
9607600