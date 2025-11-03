Vikarierande HR-handläggare till avropsenheten för inhyrd bemanning
Hos oss blir du en del av ett litet, engagerat team där samarbete, ansvarstagande och god service står i fokus. Vårt uppdrag inom inhyrd bemanning är att vara en samordnande enhet mellan verksamheter och avtalade leverantörer, så att Region Gävleborgs verksamheter kan bedrivas vid de tillfällen då de saknar intern personal och/eller kompetens. Vi arbetar utifrån lagen om offentlig upphandling (LOU) och har ett enhetligt arbets- och förhållningsätt med målet att tillsätta uppdrag utifrån verksamheternas behov. Nu söker vi en vikarierande handläggare för ett uppdrag i vårt team. Vikariatet avser ett år med möjlighet till förlängning.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Som handläggare hos inhyrd bemanning arbetar du operativt med hela flödet kring beställning, avrop och uppföljning av inhyrd vårdpersonal. Rollen innebär tät kontakt med både interna verksamheter och externa leverantörer - du är länken som får samarbetet att fungera smidigt. Arbetet innebär många kontaktytor och kräver att du har förmåga att arbeta i flera system parallellt. Eftersom vi är en liten enhet värdesätter vi att du tar stort eget ansvar och ägandeskap i ditt arbete. Du bidrar aktivt till att utveckla våra arbetssätt och kan också komma att driva eller delta i mindre projekt kopplade till enhetens utveckling.
Som HR-handläggare hos oss kommer du bland annat att
• arbeta med beställning, avrop och uppföljning av inhyrd vårdpersonal
• ge konsultativt stöd till verksamheterna
• vägleda i avropsprocessen
• säkerställa att vi följer LOU, avtal och gällande riktlinjer.
Hos oss får du
• en strukturerad introduktion
• vara en viktig del av ett sammansvetsat team med härliga kollegor
• möjlighet till personlig utveckling och en omväxlande arbetsdag
• bidra till att Region Gävleborgs verksamheter får rätt kompetens i rätt tid
• möjlighet att arbeta upp till 50 procent på distans.
Läs mer om våra förmåner:
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är initiativtagande, ansvarstagande och trivs i en miljö där du behöver prioritera och hantera flera uppgifter samtidigt. Du är serviceinriktad, kommunikativ och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer med olika aktörer.
I rollen som HR-handläggare ska du ha
• relevant högskoleutbildning, gärna inom samhällsvetenskapligt område såsom personal, administration
• god datorvana och erfarenhet av administrativt arbete
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• erfarenhet av serviceinriktat arbete inom en regelstyrd verksamhet där du arbetat utifrån avtal eller styrande lagar, och där du behövt vara trygg i att kombinera lyhördhet med tydlighet.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av liknande roller, till exempel inom bemanning, inköp eller administration, och om du har erfarenhet av att tolka och tillämpa avtal.
I den här rekryteringen ber vi dig att inte skicka in ett personligt brev. I stället får du besvara urvalsfrågor som hjälper oss att bedöma alla sökande på ett mer likvärdigt och rättvist sätt. Det gör vår rekryteringsprocess både enklare och mer transparent för dig som söker.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
