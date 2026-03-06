Vikarierande HR-generalist till Familjebostäder i Göteborg
2026-03-06
Då vår kollega går på föräldraledighet i sommar söker vi en vikarierande HR-generalist.
Vikariatet startar i maj/juni och löper till en början på ca 1 års tid, med eventuell möjlighet till förlängning
Som HR-generalist hos oss kommer du bland annat att jobba praktiskt med rekrytering och arbetsmiljöfrågor. Vi har outsourcat vår löneadministration och du kommer även vara vår kontaktperson gentemot leverantören samt hantera de frågor och underlag som behöver komma leverantören till del inför den månatliga lönekörningen. Du introducerar också nyanställda medarbetare i tidrapporterings- och lönesystemet. Du hanterar våra HR-system och sammanställer statistik och uppgifter till uppföljningsrapportering.
Inom vår avdelning har vi arbetssättet "en kommunikationskanal in". Vi har veckovisa arbetsmöten där vi följer upp inkomna ärenden och fördelning av dessa. Vårt arbetssätt innebär att ditt arbetsfält inom HR-området blir brett eftersom du kan komma att fungera som en resurs i en mängd olika frågor - som vi som team hanterar. Genom det arbetssättet kommer du att bli insatt i många olika frågor och ämnesområden.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en adekvat högskoleutbildning som personalvetarprogrammet eller motsvarande. För att lyckas i rollen behöver du ha minst ett års bred yrkeserfarenhet av arbete inom HR-området, men där rekrytering och administration väger tyngst.
Att möta människor och skapa goda relationer är naturligt för dig. Du är utåtriktad, lyhörd och kommunikativ. Samtidigt är du mån om att alltid agera professionellt med en stor portion integritet och förstår vad det innebär att vara arbetsgivarrepresentant.
Vi arbetar i en mängd olika system, varför det är viktigt att du har kompetens och vana av att hantera olika personaladministrativa system.
Du ska kunna utrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Du trivs också med att ibland leda möten och tycker det är roligt med administrativa arbetsuppgifter.
Som person är du noggrann, strukturerad och gillar ordning och reda. Du tycker om att samarbeta och har ett flexibelt och prestigelöst förhållningssätt. För att trivas i rollen behöver du ha ett naturligt driv med förmåga att arbeta självständigt.
Övrig information
HR-avdelningen består av tre personer - HR-chef, HR-strateg och HR-generalisten. Vi har ett nära samarbete och jobbar prestigelöst och tvekar inte att gemensamt kavla upp ärmarna när vi behöver hjälpas åt i någon fråga. Vi hoppas att du vill vara med i vårt team!
Vi kommer att använda oss av arbetspsykologiska tester samt eventuella arbetsprov som en del av den fortsatta urvalsprocessen.
Vi kvalitetssäkrar rekryteringsprocessen och genomför en bakgrundskontroll på slutkandidat. Vi kan också komma att kontakta dig som kandidat efter avslutad rekryteringsprocess i syfte att utvärdera kandidatupplevelsen.
Hos oss är stämningen trivsam och ambitionen hög. Vår värdegrund är PEPS och det innebär att vi på jobbet är positiva, engagerade, pålitliga och samspelta. Vi erbjuder ett utmanande och ansvarsfullt arbete i ett expansivt företag som tillhör Sveriges största bostadskoncern. Familjebostäder har under flera år varit utsedda till ett av Sveriges Karriärföretag.
Med fokus på att aktivt bidra till att Göteborg ska bli en jämlik och hållbar stad innebär det att du genom ditt jobb hos oss gör skillnad varje dag och därmed bidrar du till något som är viktigt på riktigt. Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
På Familjebostäder tar vi inte bara omsorgsfullt hand om våra drygt 20 000 bostäder. Vi erbjuder även ett bekvämt och bekymmersfritt boende med hög grad av service. Dessutom bidrar vårt arbete och olika satsningar till Göteborgs Stads utveckling. Vi söker därför dig som tycker om vårt uppdrag och vår vision; Vi skapar morgondagens hem - tryggt, trivsamt och klimatvänligt, tillsammans med göteborgarna.
Familjebostäder är en del av Framtidenkoncernen som ägs av Göteborgs Stad. Läs mer på https://www.familjebostader.se/ Ersättning
