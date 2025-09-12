Vikarierande handläggare till vårt viltteam på Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelsen i Skåne län / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
Länsstyrelsen Skåne är en statlig myndighet på regional nivå som ansvarar för den statliga förvaltningen i länet. Vi arbetar med att nationella mål ska få genomslag i länet utifrån regionala förutsättningar. Inom våra uppdrag arbetar vi med rådgivning, tillstånd och tillsyn, planer och strategier. Vi förvaltar naturområden och fördelar ekonomiskt stöd. Vi samverkar med aktörer i hela länet.
Vi har cirka 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad.Publiceringsdatum2025-09-12Beskrivning
Länsstyrelsen söker en vikarierande handläggare till vårt viltteam! Här får du möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö med varierande arbetsuppgifter inom naturvård, viltförvaltning och jakt.
Hos oss får du vara en del av arbetet med att genomföra viltpolitiken och bidra till en hållbar förvaltning av viltet i vårt län.
Tillträde snarast enligt överenskommelse till och med februari 2027 med viss möjlighet till förlängning. Din arbetsplats blir antingen på kontoret i Malmö eller Kristianstad efter öe.
Länsstyrelsen är en expertmyndighet direkt underställd regeringen. Vi är en länk mellan människor, kommuner, regioner och andra myndigheter, och arbetar för att nationella mål ska genomföras regionalt. Art- och naturenheten ansvarar för bekämpning av invasiva arter (IAS), viltförvaltning samt åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP).
Skåne, med sitt rika klövvilt, kräver samarbete med olika näringar och intressen för att upprätthålla en hållbar förvaltning.Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega samt verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.
Som vilthandläggare på Länsstyrelsen Skåne kommer du att ha ett omväxlande arbete som inkluderar:
- Förvaltning av länets klövvilt, stora rovdjur, samt storfåglar.
- Sammanställning av inventeringar, licenstilldelningar och handläggning av ansökningar enligt jaktlagstiftningen.
- Arbeta med viltskador, skyddsjakt och förebyggande åtgärder för att minska skador inom jord- och skogsbruk.
- Administration kopplat till länets älgförvaltning.
- Mycket kontakt med allmänheten, myndigheter, media samt att föredra ärenden i länets Viltförvaltningsdelegation.
- Informationsspridning och juridisk vägledning inom jakt och vilt.
- Arbetet är både på kontoret och i fält. Du kan behöva köra ut i fält med kort varsel. Beredskapstid utanför ordinarie arbetstid för rovdjursarbetet kan ingå. Kvalifikationer
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.
Vi söker dig som har:
- Akademisk utbildning inom biologi, natur, jord eller skog, eller annan relevant utbildning som vi bedömer likvärdig.
- B-körkort är ett krav.
- Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med vilt-, jakt- och rovdjursfrågor på myndighetsnivå, samt god kunskap om jakt- och viltvård.
- God artkunskap och kunskap om svensk jaktlagstiftning är meriterande.
- Utbildning från SLU Viltskadecenter är meriterande.
Som person är du ansvarstagande, flexibel, kommunikativ, utåtriktad och har en god pedagogisk förmåga. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, och söker någon med god samarbetsförmåga och förmåga att se helheten.
Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).Övrig information
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Observera att din ansökan blir en allmän handling.
I våra rekryteringar har vi valt att ta bort det personliga brevet samt möjligheten att bifoga filer. Det är därför av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta oss för instruktioner om hur du ansöker i sådant fall, hrenheten.skane@lansstyrelsen.se
.
https://www.lansstyrelsen.se/skane/dataskyddhttps://www.lansstyrelsen.se/skane/om-oss/om-lansstyrelsen-skane.html
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
