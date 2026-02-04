Vikarierande handläggare till överförmyndare i samverkan
Skövde kommun, Överförmyndare i samverkan / Administratörsjobb / Skövde
2026-02-04
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara

Arbetet på vårt överförmyndarkontor är uppdelat i olika team, ledning, administration, rekrytering, beslutfattande och granskning. Totalt är vi 17 st medarbetare.
I rollen som handläggare hos oss arbetar du med granskning av ställföreträdares redovisning, arvodesbeslut och arbetsuppgifter som har att göra med granskning och kontroll av ställföreträdare.
Tjänsten är inledningsvis ett visstidsavtal på del eller heltid under våren samt sommarjobb och med möjlighet till förlängning under hösten.Kvalifikationer
Vi riktar oss till dig som söker timvikariat, gärna du som läser en utbildning inom ekonomi eller redovisning. Givetvis välkomnar vi även ansökningar från dig som redan har en färdig utbildning.
Det är meriterande om har tidigare arbetat med siffergranskning, har datorvana samt kan behärska Officepaketet.
För att lyckas i denna roll ser vi att du är en person som trivs med att arbeta i grupp, du är duktig på att uttrycka dig muntligt och i skrift samt är produktiv i ditt arbete med olika ärenden.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
