Vikarierande handläggare inom cybersäkerhet och digitalisering (hybrid)
2025-09-17
Vinnova söker dig som vill bidra till utvecklingen av ett starkare och mer hållbart samhälle genom avancerad digitalisering och cybersäkerhet. Som handläggare på Vinnova arbetar du i mötet mellan forskning, innovation och samhällsutveckling. Tillsammans med ditt team bidrar du till insatser som gör verklig skillnad för Sveriges konkurrenskraft.
Vi erbjuder
Hos oss får du en omväxlande och utvecklande roll. Du driver satsningar inom cybersäkerhet och avancerade digitala lösningar, till exempel inom artificiell intelligens (AI) och konnektivitet (5G/6G), och får möjlighet att arbeta i Sveriges största forsknings- och innovationsprogram: Avancerad digitalisering Du blir en del av ett team där vi tillsammans utvecklar lösningar som gör skillnad för Sveriges framtid.
Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva statliga arbetsgivare. För att nå dit erbjuder vi bland annat:
• goda möjligheter till kompetensutveckling
• generös friskvård
• ett brett utbud av personalaktiviteter
Vi sitter i moderna lokaler i centrala Stockholm och har en öppen, innovativ och samarbetsorienterad kultur. Läs gärna mer om oss och vårt arbetsgivarerbjudande här och möt Gustaf som arbetar i en liknande roll.
Rollbeskrivning
Som handläggare inom avancerad digitalisering och cybersäkerhet arbetar du för att stärka Sveriges roll som ledande tekniknation inom avancerade digitala lösningar. Du har kontakt med forskare, företag och andra aktörer i genomförandet av Vinnovas satsningar. Du arbetar i team med kollegor från flera av Vinnovas kompetensområden, främst inom området Digital transformation. Du är också öppen för att bidra inom något av Vinnovas andra områden när behov uppstår.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Arbeta med att genomföra regeringsuppdrag och olika former av stöd till forsknings- och innovationsprojekt, till exempel genom utlysningar och andra aktiviteter kopplade till Sveriges största forsknings- och innovationsprogram Avancerad digitalisering
• Handlägga, administrera och följa upp de projekt vi finansierar inom avancerad digital teknik och cybersäkerhet.
• Samarbeta och föra dialog med projektledare, myndigheter och andra aktörer inom digital teknik och cybersäkerhet - både nationellt och internationellt.
• Följa utvecklingen i området genom att läsa rapporter samt delta i möten, konferenser och workshops.
Publiceringsdatum2025-09-17Utbildningsbakgrund
• Relevant högskoleutbildning, såsom civilingenjör, systemvetare eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig.Erfarenheter
• Minst 2 års erfarenhet av kvalificerat arbete som handläggare, projektledare eller i annan liknande roll där du har kombinerat administration med att driva processer och samarbeta med flera aktörer.
• Erfarenhet av arbete inom avancerad digitalisering, till exempel inom AI, konnektivitet (5G/6G) eller cybersäkerhet.
• Erfarenhet av arbete med forskning och innovation, nationellt och/eller internationellt.
• Erfarenhet av att självständigt leda och driva arbete som kräver samordning internt och förståelse för externa aktörers behov.
• Erfarenhet av att hålla presentationer och företräda en verksamhet inför representanter och beslutsfattare.
Språkkunskaper:
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande kvalifikationer
• Industriell erfarenhet från storföretag inom industrin, alternativt från ett litet eller medelstort företag inom avancerad teknik (SMF/deeptech).
• Erfarenhet av att arbeta inom eller tillsammans med forskningsfinansiärer och/eller myndigheter.
• Kunskap om det svenska innovationssystemet och relevanta digitala infrastrukturer, till exempel test- och demonstrationsmiljöer.
• Erfarenhet av projektledning.
• Erfarenhet av att arbeta med utvärdering.Dina personliga egenskaper
När vi anställer lägger vi stor vikt vid motivation och personliga egenskaper.
Vi söker dig som motiveras av Vinnovas uppdrag att främja hållbar samhällsutveckling och ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart näringsliv. Du är nyfiken, prestigelös och tar ansvar - du driver ditt arbete framåt på egen hand och ser möjligheter där andra ser hinder.
Du trivs med att samarbeta, kommunicera och bygga nätverk - både inom Vinnova och tillsammans med företag, universitet, högskolor och forskningsinstitut. Eftersom du ofta representerar oss i olika sammanhang är du trygg i att presentera samt leda och delta i gruppdialoger.
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad och flexibel - du kan hantera flera uppgifter parallellt och växla mellan strategiska analyser och operativt genomförande. Du gör komplexa frågor begripliga och är samtidigt noggrann och uthållig i de administrativa delarna.
Vinnova är en lärande organisation och vi ser gärna att även du delar med dig av dina idéer och kunskaper. Våra värderingar: respekt, ansvarstagande och mod genomsyrar ditt dagliga arbete.
Placering
Vi tillämpar hybridarbete, där våra medarbetare har möjlighet att kombinera arbete hemifrån och på kontoret. Minst hälften av arbetstiden ska förläggas till vårt aktivitetsbaserade kontor på Mäster Samuelsgatan 56, som ligger ett par minuters promenad från Stockholms centralstation.
Anställningsform
Tjänsten är ett vikariat som löper ett år, med start så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Om Vinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi öppnar upp för innovation som ger hållbara lösningar och stärker svensk konkurrenskraft. Läs mer på vinnova.seKontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer? Kontakta gärna Jessica Svennebring, som är enhetschef på avdelningen Industriell utveckling, via telefon 08-473 3134 eller e-post jessica.svennebring@vinnova.se
Vi avböjer all rekryterings- och annonseringshjälp.Facklig kontakt
Företrädare för ST är Jonathan Nylander 08-473 3024. För SACO är det Karin Stenström 08-473 3152.Så ansöker du
Välkommen att ansöka till oss via vår rekryteringsportal senast 2025-10-08.
Inför att du skickar in din ansökan vill vi att du läser informationen om vår rekryteringsprocess här och bisysslor här
Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och de kvaliteter som kulturell och etnisk mångfald tillför verksamheten.
Vinnova arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekryteringsprocess. Detta innebär bland annat att du inte ska skicka in ett personligt brev och att du kan komma att få göra arbetspsykologiska tester i den här rekryteringen. Ersättning
Enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Verket För Innovationssystem
(org.nr 202100-5216), http://www.vinnova.se Arbetsplats
Vinnova Jobbnummer
9514419