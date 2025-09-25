Vikarierande handläggare ekonomi och verksamhetsledning till Swedec
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Eksjö Visa alla administratörsjobb i Eksjö
2025-09-25
Är du en noggrann och strukturerad person med ett öga för siffror? Har du även tidigare erfarenhet av ekonomi- och/eller planeringsarbete?
Då kan du vara den vi söker!
Swedec
Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec) är en del av Försvarsmakten och är ett nationellt kompetenscentrum för ammunitions- och minröjningsverksamhet på land samt militär söktjänst. Vår verksamhet är central för Sveriges försvar, och vi strävar efter att möta varje hot och övervinna varje utmaning. Genom utbildning, utveckling och operativa insatser skapar vi förutsättningar för ett starkare försvar och ett tryggare samhälle. Swedec är en verksamhet som växer, och hos oss kan det finnas möjligheter till fortsatt engagemang.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som handläggare ekonomi och verksamhetsledning är du delaktig i framtagandet av interna styrningar, så som arbetsordning, verksamhetsorder, bugeteringsanvisningar och liknande. Du har en central roll i planeringsprocessen genom att ta fram planeringsunderlag samt noggrant och systematiskt följa upp planeringen, med fokus på uppföljning av intern styrning och kontroll. Dina arbetsuppgifter innefattar dessutom att stötta ekonomichef med ekonomisk uppföljning, fakturahantering, beställningar med mera.Publiceringsdatum2025-09-25KvalifikationerKvalifikationer
• Eftergymnasial examen, förslagsvis inom ekonomi, management, projektledning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• Arbetslivserfarenhet inom planerings- och/eller ekonomiarbete Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som handläggare ekonomi och verksamhetsledning ser vi att du är flexibel och har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du är noggrann och ansvarsfull och arbetar metodiskt och systematiskt genom att planera arbetsuppgifter samt leverera resultat med god kvalitet. Vi ser att du har en god analytisk förmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Meriterande
• God erfarenhet och vana att arbeta med Office-paketet
• Erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten eller annan statlig myndighet
• Erfarenhet av Försvarsmaktens ekonomi-, planerings- eller uppföljningssystemÖvrig information
Anställningsform: Vikariat
Sysselsättningsgrad: heltid
Arbetsort: Eksjö
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Tjänsten är en civil befattning
Tjänsten är en visstidsanställning till och med 2026-12-31
För upplysningar om befattningen
Peter Thörn. Nås via växeln 0381-180 00
För information om rekryteringsprocessen
Frida Bunnstad. frida.bunnstad@mil.se
. Nås via växeln 0381-180 00
Fackliga företrädare nås via växel 0381-180 00
Försvarsförbundet: Marie Gustafsson
SACO: Sofie Bergkvist
SEKO Matz Felix
Officersförbundet: Robert Lindberg VikströmSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-15
Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Bifoga relevanta betyg och intyg i dina ansökningshandlingar.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum - Swedec är Sveriges kompetenscentrum för nationella och internationella uppgifter inom ammunitions- och minröjning. Vårt huvudsakliga uppdrag är att verka inom totalförsvaret, med fokus på utbildning, utveckling och underrättelser. Läs mer om Swedec här.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
