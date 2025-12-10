Vikarierande gymnasielärare till De Geergymnasiet
2025-12-10
Är du engagerad i elevers lärande och vill arbeta i en miljö som andas kultur och kreativitet? Då är du vår nya gymnasielärare!
Vilka är vi?
De Geergymnasiet är en resultatenhet med cirka 800 elever och 140 medarbetare. Vi erbjuder utbildningar inom Estetiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Humanistiska programmet, Hotell- och turismprogrammet samt Anpassad gymnasieskola. Skolan har en hög kompetensnivå med enbart legitimerade lärare och ett välutvecklat elevhälsoteam.
På De Geergymnasiet strävar vi efter att erbjuda en dynamisk och inkluderande lärmiljö som främjar självständighet och hjälper varje elev att nå sin fulla potential. Vi värdesätter samarbete och gemenskap mellan kollegor, där vi tillsammans skapar en positiv och stimulerande vardag för våra elever.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team som arbetar proaktivt för att inspirera till kreativitet, lärande och personlig utveckling.
Vi söker nu en vikarie i svenska!Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Hos oss undervisar du i svenska 2 och svenska 3 på samhällsvetenskapsprogrammet. Tjänsten omfattar även att stödja dina kollegor och vikariera vid tillfällig sjukfrånvaro, vilket betyder att din arbetsdag varierar från dag till dag med undantag för lektionerna i svenska 2 och 3 där du har ansvar för planering, undervisning och bedömning.
Som gymnasielärare ser du till hela elevens skoldag som viktig och samarbetar därför aktivt med vårdnadshavare, kollegor och andra aktörer i skolan. Målet är att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev och säkerställa hög måluppfyllelse.
Du utgår från den elevgrupp du möter och skapar en varierad och utmanande undervisning utifrån deras behov. Användning av digitala verktyg är en naturlig del av din undervisning.
I ditt ledarskap motiverar du eleverna, skapar engagemang och arbetar systematiskt med att utvärdera och utveckla undervisningen för att ständigt förbättra lärande och trivsel.
Vem är du?
Vi söker dig som har lärarlegitimation som gymnasielärare med ämnesbehörighet i svenska.
Som person är du trygg och stabil, med förmågan att skapa förtroendefulla relationer till både elever och vårdnadshavare.
Du har en god pedagogisk insikt och är tydlig i din kommunikation, samtidigt som du anpassar undervisningen efter elevernas olika förutsättningar och behov.
Du har ett gott ledarskap både i och utanför klassrummet, där du motiverar och inspirerar eleverna, men också kan sätta tydliga gränser när det behövs.
Eftersom vi arbetar med människor, värdesätter vi din flexibilitet och din förmåga att anpassa dig till förändrade omständigheter och variationer i arbetstempo under dagen.
Du ser möjligheter, är kreativ och arbetar självständigt, men har också en mycket god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Varmt välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Vikariat på heltid
Tillträdesdatum: 7 januari
Längd på anställning: 7 januari till och med 27 februari
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 19 december
Kontakt: Rektor Johanna Fornasaro, johanna.fornasaro@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
