Vikarierande Gymnasielärare Till Dbgy Kristianstad
Dbgy Kronan AB / Gymnasielärarjobb / Kristianstad
2026-01-04
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige
, Älmhult
, Lund
, Malmö
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision - att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, "Det är viktigt för oss att det går bra för dig", genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål.
Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar - gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat.
Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Drottning Blankas Gymnasieskola i Kristianstad söker timvikarier.
Ditt uppdrag
Som timvikarie hos oss är du en del av en engagerad och professionell arbetsplats. Vi på Drottning Blankas Gymnasieskola i Kristianstad erbjuder högskoleförberedande program och yrkesprogram. Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Frisör- och stylistprogrammet, Försäljning- och serviceprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet. Vi söker vikarier i flera olika ämnen som kan hoppa in vid behov. Det kan vara bådeplanerad ledighet och inhopp med kort varsel.Publiceringsdatum2026-01-04Profil
Du är legitimerad lärare eller i slutet av din utbildning. Vi söker dig med stort engagemang för lärande och att utveckla elevernas kunskap. Du är trygg i din lärarroll, gillar att samarbeta och tar ansvar för det pedagogiska uppdraget. För att lyckas som vikarie så behöver du vara flexibel.
Vi erbjuder
Drottning Blankas Gymnasieskolor lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar. Övrig information
Tjänsten är en visstidsanställning som timvikarie till och med 20260612. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Åsa Lilius på asa.lilius@dbgy.se
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
