Vikarierande gymnasielärare i Spanska till Blackebergs gymnasium, 50%
Stockholms kommun / Gymnasielärarjobb / Stockholm Visa alla gymnasielärarjobb i Stockholm
2025-08-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till Blackebergs gymnasium
På vår skola ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential.
För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:
• Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs
förutsättningar och behov.
• Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
• Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
• Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.
Arbetsplatsbeskrivning
Skolan formas av ledorden trivsel och lärande samt idén om ett väl utvecklat samledarskap. Miljön präglas av högpresterande, engagerade och motiverande elever. Skolan har ett högt söktryck och vi har därför höga antagningspoäng. Blackebergs gymnasium rankas som ett av de bästa gymnasierna i Stockholm. Vi utvecklar ständigt vårt fina studieklimat, som präglas av ett respektfullt samarbete och stark gemenskap mellan personal och elever. Vår styrka är att vi lyckas kombinera hög kvalitet på utbildningen med en trivsam miljö och många roliga elevaktiviteter. Blackebergs gymnasium har ca 1250 elever och 110 medarbetare.
Läs mer på https://blackebergsgymnasium.stockholm.se/Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är ett vikariat i spanska på 50% fram till 30 september. Kurserna är Spanska fortsättning nivå1 (2 grupper) samt Spanska 4 och är förlagd på måndag, tisdag och torsdag. Vikariatet kan eventuellt kompletteras med en kurs i Naturkunskap. Kvalifikationer
Du är behörig att undervisa på gymnasiet i spanska.
Du anpassar undervisningen utifrån elevernas förutsättningar och gör eleven delaktig i din planering.
Du arbetar med framåtsyftande återkoppling på ett systematiskt sätt.
Du använder digitala hjälpmedel som ett naturligt redskap för att utveckla elevernas lärande.
Du arbetar på ett reflekterande sätt och du ser det kollegiala lärandet som en självklar utgångspunkt för att skapa ny och fördjupad kunskap.
Du är trygg och stabil i din yrkesroll och kommunicerar på ett tydligt och lösningsfokuserat sätt.
Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Du bidrar till och förstår din roll i hela skolans utveckling.
Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden.
Tjänsten kan komma att tas i anspråk av övertalig personal i staden. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4570". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Blackebergs gymnasium Kontakt
Catrine Hedlund catrine.hedlund@edu.stockholm.se 08-50838606 Jobbnummer
9449717