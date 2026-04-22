Vikarierande gymnasielärare i matematik till Polhemskolan, 60 %
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer vara att undervisa i matematik. Du bedriver undervisning utifrån gällande styrdokument, deltar i den pedagogiska utvecklingen på skolan och är mentor i en klass på det Samhällsvetenskapliga programmet. I tjänsten ingår även att samarbeta med elevhälsoteamet och andra lärare för att våra elever ska nå gymnasieexamen. Vi ser till elevens hela situation och har fokus på hur eleven utvecklas i sitt lärande och sin sociala kontext.
Tjänsten är ett vikariat på 60 % som startar 2026-08-07 och pågår till och med 2026-12-18, med eventuell möjlighet till förlängning.
Vi söker dig som...
• som är legitimerad gymnasielärare i matematik. Du har en positiv elevsyn som utgår från att alla elever kan och vill samt du har en förmåga att skapa lust i olika lärsituationer. Det är viktigt att du har ett inkluderande synsätt och är väl förtrogen med gymnasieskolans styrdokument.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare på en gymnasieskola och har god kännedom om att arbeta med anpassningar i klassrummet och vid examinationer.
För att du ska lyckas i uppdraget behöver du vara nyfiken och våga utmana eleverna och dig själv. Du är även självständig, stabil, flexibel, samt har god samarbetsförmåga och gärna en stor portion humor.
Om rekryteringen
I den här rekryteringen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Urvalsarbetet kommer att ske löpande under ansökningsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du, innan erbjudande om anställning, kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola.
Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Det här ger vi dig som medarbetare: https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Polhemskolan, som ligger belägen mitt i centrala Lund, är med sina ca 2 600 elever Sveriges största gymnasieskola. En skola av vår storlek utgör en dynamisk mötes- och arbetsplats för lärare som brinner för sitt yrke och som vill utvecklas tillsammans med andra.
Elever som söker sig till Polhemskolan kan välja mellan programmen samhällsvetenskap, fyraårig samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, ekonomi och frisör- och stylist. Elever med specialintresse för fysik eller matematik kan välja någon av våra spetsutbildningar och för den som vid sidan om gymnasiestudierna vill utvecklas i sin idrott erbjuds både Nationell Idrottsutbildning (NIU) och Lokalt idrottsgymnasium.
Läs mer om oss på Polhemskolan: https://lund.se/polhem
Utbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, internationell grundskola och modersmålsverksamhet och har drygt 1 200 anställda. Som anställd här är du delaktig i att bedriva utbildning av hög kvalitet, och med ett stort engagemang för våra elever. Vi rustar eleverna för framtiden - med målet att varje elev ska nå sin fulla potential som människa och medborgare.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad.
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
)
222 37 LUND Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Henrik Magnusson, Sveriges Lärare henrik.magnusson2@lund.se Jobbnummer
9868342