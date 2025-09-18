Vikarierande Gymnasielärare i Ma/Fy till Norra Reals gymnasium 80%
2025-09-18
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
Inför kommande läsår söker vi nu på grund av tjänstledighet en vikarierande gymnasielärare för att undervisa cirka 80% fysik och matematik på Norra Real.
Norra Real är en attraktiv gymnasieskola i centrala Stockholm som präglas av motiverade elever i en trygg och inkluderande lärmiljö. På skolan finns naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt och humanistiskt program. Vi erbjuder inom det naturvetenskapliga programmet dels natur/natur, men även profiler mot forskning, matematik och miljö. Det humanistiska programmet är profilerat mot kultur. Inom det samhällsvetenskapliga programmet finns utöver sam/sam en profil mot miljö och hållbar utveckling. Utbildningarna ska ge varje elev bästa möjliga förutsättningar för framgångsrika högskolestudier och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Vi är drygt 1000 elever och cirka 90 medarbetare.Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
I tjänsten, med placering på naturvetenskapsprogrammets natur/natur-profil, ingår sedvanliga läraruppdrag såsom undervisning, deltagande i program- och ämneslagsarbete och övriga pedagogiska processer kring våra elever.
I tjänsten ingår undervisning i fysik 2, matematik 4 samt i matematik nivå 2C. För fysiken handlar det om halva kursen och för matematiken gäller det respektive kurs/nivå i sin helhet.
Norra Real har välutvecklade och välutrustade institutioner inom alla ämnen och söker dig som finner glädje i att samarbeta kring elevernas lärande och är bekväm med laborativ utrustning. Vi söker dig som kan motivera och utmana elever på alla nivåer att utvecklas vidare och finna glädje i just dina undervisningsämnen. Du ser din didaktiska kompetens och kommunikativa förmåga som central för att lyckas i uppdraget. För många av våra elever på naturvetenskapligt program är studieresultaten inom kemi och biologi av stor betydelse för den allmänna känslan av framgång i gymnasiestudierna och därmed ställer vi generellt sett höga pedagogiska och didaktiska krav på dig som undervisar i dessa ämnen. Du bör ha en väldokumenterad förmåga att förklara utmanande och svårt ämnesstoff, inspirera och motivera eleverna att lära sig mer och ha en god förmåga att på ett metodiskt sätt hjälpa eleverna över de trösklar i förståelse som gymnasiekurserna i kemi och biologi av naturliga skäl bjuder på.
På Norra Real har varje elev självklart tillgång till en egen dator (1:1) och Du är bekväm i att arbeta i digitala processer och är inte rädd för att pröva nytt vad gäller de digitala aspekterna av undervisning och lärande.
Vid Norra Real samarbetar vi i ämneslag kring planering, examinationer, bedömning och betygsättning i syfte att säkerställa likvärdighet och utveckla vår undervisning. Du ser det som en självklarhet att delta i, och bidra till det arbetet. Är Du ny inom läraryrket kommer våra duktiga lärare att stötta dig och bidra med sin kompetens för att Du ska finna dig tillrätta så snabbt det går. Vi betraktar undervisning och därmed även mötet mellan lärare och elev som den enskilt viktigaste kärnprocessen i vår verksamhet. Vi söker dig som delar det synsättet och finner glädje i att bidra till en välplanerad verksamhet och skola med ömsesidigt positiva förväntningar.
Vi erbjuder dig en varm och välkomnande arbetsplats där Du blir en del av välfungerande och kompetenta program- och ämneslag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare och/eller behörig för undervisning i gymnasieskolans kurser fysik och matematik.
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att nuvarande planering av tjänstefördelning genomförs och att den inte behöver tas i anspråk av övertalig personal.
