Vikarierande Gymnasielärare i biologi och kemi
2025-12-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Edukatus Alliance AB i Göteborg
, Ale
, Borås
, Uddevalla
, Munkedal
eller i hela Sverige
Vi är en personlig gymnasieskola i hjärtat av Göteborg med starkt fokus på lärande, trygghet och engagemang. Hos oss får du arbeta i en lugn och välkomnande miljö där eleverna står i centrum - och där du som lärare ges utrymme att utvecklas tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor.
Vi har en lång tradition av kunskapsutveckling, och arbetar varje dag för att ge våra elever bästa möjliga förutsättningar att lyckas - både i skolan och i livet.
Gymnasieakademin söker en inspirerande gymnasielärare i biologi och kemi för att stärka vårt team och erbjuda våra elever en utmanande och inspirerande utbildning.
Bli en del av vårt kompetenta team i centrala Göteborg och bidra till en trygg och positiv lärmiljö.
Vi söker dig som:
- Vill lära ut om dina ämnesområden på ett inspirerande sätt och har gedigen ämneskompetens inom biologi och kemi.
- Är engagerad i ditt ämnes roll i samhället och kommunicerar detta till eleverna.
- Håller dig uppdaterad om det senaste inom ditt ämnesområde och vill lära ut på ett verklighetsnära och ämnesintegrerat tillvägagångssätt
- Vill skapa en inspirerande och anpassad undervisning som utmanar och utvecklar eleverna samt bygger förtroendefulla relationer med både elever och kollegor.
Planerar, dokumenterar och genomför din undervisning i enlighet med de anvisningar som regleras genom styrdokument för gymnasieskolan i Skolverkets kursplaner.
Du har lärarexamen och lärarlegitimation samt gedigen ämneskompetens inom biologi och kemi.
Vill du vara med och göra skillnad och ha en betydelsefull roll i en organisation som ständigt utvecklas? Varmt välkommen in med din ansökan så att vi får tillfälle att berätta vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig.
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning.
Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
