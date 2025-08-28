Vikarierande gruppchef och aktivitetsansvarig till Villa Riksten
2025-08-28
Är du undersköterska och vill ta nästa steg i karriären? Vi söker en kreativ undersköterska som vill vara med och skapa ökad livskvalitet hos våra boende. Som gruppchef för vårt natteam och aktivitetsansvarig på Villa Riksten i Tullinge får du en ledarroll och coachar teamet i arbetet med att skapa en bra vardag för dem som bor här. Det är en specialiserad roll och arbetet är mestadels dagtid måndag till fredag. Tjänsten är ett vikariat på ett år med möjlighet till förlängning.
Höjdpunkter:
Trygga villkor och flera förmåner: Vi erbjuder kollektivavtal och en förmånsportal med ett stort antal rabatter och erbjudanden.
Ledarskapsutbildade chefer: Vår absoluta ambition är att alltid erbjuda dig en coachande och stöttande chef som jobbar tillsammans med dig i vardagen.
Karriär- och utvecklingsmöjligheter: Via vår egen utbildningsverksamhet Lära erbjuder vi dig utbildning. Vill du någon gång få nya arbetsuppgifter? I vår stora organisation finns en mängd möjliga utvecklingsvägar.
Om Villa Riksten
Villa Riksten är ett äldreboende som ligger i ett lugnt bostadsområde i Tullinge. Här bor 54 personer med olika behov av vård och omsorg fördelat på två demensplan och ett somatiskt plan.
Om rollen
Som gruppchef och aktivitetsansvarig har du en fantastisk möjlighet att skapa mening och glädje i vardagen för de boende. Din primära arbetsuppgift är att planera och genomföra aktiviteter samt att leda och coacha natteamet i det dagliga arbetet. I rollen ingår att du:
har personal- och planeringsansvar för din arbetsgrupp
är delaktig i att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten i enlighet med Vardagas koncept
samverkar, bollar och utbyter erfarenheter med dina gruppchefskollegor
rapporterar till verksamhetschefen och har möjlighet att påverka genom ditt deltagande i den lokala ledningsgruppen
leda vårt aktivitetsråd där vi planerar gemensamma högtider, musikarrangemang och aktiviteter.
stötta dina kollegor att utföra mindre aktiviteter på avdelningarna
ingå i ett nätverk med aktivitetsansvariga i regionen/landet och hålla dig uppdaterad kring omvärlden i stort
ansvara för våra sociala medier
knyta kontakter och utveckla goda samarbeten med både lokala organisationer, skolor, kommuner, volontärer
Din erfarenhet och kunskap
Du har arbetat några år på äldreboende och har erfarenhet av nattarbete. Du är även:
tydlig och skapar delaktighet
coachande och har förmågan att motivera och skapa engagemang hos våra medarbetare
duktig på att ge och ta emot feedback
prestigelös och lättlärd
självständig och samarbetsvillig
affärsmässig genom att vilja och har förmåga att styra och följa upp verksamheten utifrån kvalitetsmål och ekonomiska ramar.
För denna tjänst behöver du vara utbildad undersköterska.
Övrigt
Sysselsättningsgrad: 100 % Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning Har du frågor? Kontakta gärna: Jenny Furuhagen Telefonnummer: 070-761 99 46 E-postadress: jenny.furuhagen@vardaga.se
Observera att det inte går att ansöka via E-post.
Facklig kontakt: kommunal.se
Mer om Vardaga, läs här! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Vardaga
