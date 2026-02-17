Vikarierande grundskollärare till Trampolinen, skola med behandling
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Botkyrka Visa alla grundskollärarjobb i Botkyrka
2026-02-17
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen i Botkyrka
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Socialförvaltningen ger stöd till Botkyrkaborna och ansvarar för myndighetsutövning, i första hand enligt socialtjänstlagen. Stödet är både för individ och närstående. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barn, unga och vuxna i behov av stöd enligt sociallagstiftningen. Vi är ungefär 500 medarbetare som med styrkebaserade arbetssätt ger stöd till Botkyrkaborna på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.
Läs mer om socialförvaltningen här: https://www.botkyrka.se/dinbastaarbetsplats
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Trampolinen söker en vikarierande grundskollärare för åk 4-6 med start i april 2026.
Eventuellt tillträde tidigare. Vikariatet är först och främst till juni 2026 men kommer att förlängas under läsåret 26/27, förutsatt att vi hittar någon som passar för tjänsten. Tjänsten kan komma tas i anspråk av övertalig personal hos arbetsgivaren.
Trampolinen är en skola som erbjuder särskilt stöd och behandling för elever i åldrarna 7-16 år. Skolan drivs i ett nära samarbete mellan utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Med eleven i fokus erbjuder vi en skolgång där undervisning och behandling sker parallellt. I varje klass arbetar en lärare, en lärarassistent och en familjebehandlare. Som lärare har du ansvar för undervisningen i en klass bestående av tre till sex elever. Undervisningen fokuserar på svenska, matematik och engelska. Du är en av tre lika viktiga teammedlemmar runt klassen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• att skapa en strukturerad skoldag med lärande i fokus.
• planera, genomföra och utvärdera undervisningen i svenska, matematik och engelska.
• skapa en tillgänglig lärmiljö där stödfunktioner, såsom visuellt stöd, checklistor, digitala hjälpmedel och mycket annat är självklara delar av undervisningen.
• att anpassa undervisningen utifrån elevernas kunskapsnivå.
• att tillsammans med kollegor skapa en trivsam och utvecklande miljö för eleverna, i klassrummet, på skolgården och i gemensamma utrymmen.
Vi utvärderar kontinuerligt elevernas kunskapsläge för att säkerställa att alla når de uppsatta målen för grundskolan. Du behöver vara väl förtrogen med Lgr 22 samt att kunna skriva åtgärdsprogram och utredningar av särskilt stöd.
Vi erbjuder dig
På Trampolinen möter du en sammanhållen och tvärprofessionell arbetsgrupp bestående av lärare, lärarassistenter, familjebehandlare och skolledning. Vi arbetar tätt tillsammans under hela skoldagen för att ge eleverna en trygg, strukturerad och meningsfull skolgång. Vårt arbetssätt bygger på gemensamt ansvar och daglig dialog, vi planerar, följer upp och utvecklar verksamheten tillsammans. Arbetsmiljön präglas av ansvarstagande, öppenhet och tillit där vi värnar om både elevernas och medarbetarnas välmående.
• extern handledning en gång per månad.
• deltagande i ett kommunövergripande nätverk för särskilda undervisningsgrupper ca tre gånger/termin.
• gemensamt uppstartsmöte varje dag kl. 8.15-8.30.
• gemensamt avstämningsmöte varje dag kl. 14.00-14.30
Du som söker till oss
Krav: Vi söker en legitimerad grundskollärare för åldrarna 4-6 med god kännedom om elever i behov av särskilt stöd. Du är strukturerad och har lätt för att skapa ordning i en vardag som kan vara föränderlig. Vi söker dig som, utöver rätt kompetens, har personliga egenskaper som passar rollen.
Du har erfarenhet av:
• undervisning i särskild undervisningsgrupp.
• elever som agerar normbrytande.
• att bemöta elever i affekt.
• elever med diagnoser inom NPF.
• bilstöd som stöd i kommunikation med både elever och vårdnadshavare.
• kontakt med vårdnadshavare i kris.
• skriva utredning av särskilt stöd samt åtgärdsprogram.
Meriterande: Du har en relationsskapande förmåga som gör att barn och ungdomar känner sig sedda och trygga i din närhet. Du bygger tillitsfulla kontakter genom närvaro, tydlig kommunikation och respekt för individens behov. Som lärare på Trampolinen behöver du vara samarbetsorienterad, då du varje dag arbetar tätt tillsammans i ett tvärprofessionellt team, där vi tillsammans skapar en fungerande helhet kring eleven.
Som person är du intresserad av att hålla dig uppdaterad och ligger i framkant i din yrkesroll. Du behöver även vara strukturerad för att kunna bedriva en undervisning av hög kvalitet.
För tjänster på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontrollPubliceringsdatum2026-02-17Om företaget
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: https://www.botkyrka.se/jobb-och-vuxenutbildning/jobba-hos-oss/vart-arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag i samband med denna rekrytering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "898052". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka kommun
(org.nr 212000-2882) Arbetsplats
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Camilla Svensson camilla.svensson@botkyrka.se 072-0838334 Jobbnummer
9748664