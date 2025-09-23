Vikarierande grundskollärare åk 1-3 i centrala Stockholm
AB Parts & Paomees / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2025-09-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Parts & Paomees i Stockholm
, Haninge
eller i hela Sverige
Välkommen till Vasa International School of Stockholm. Vi är en auktoriserad International Baccalaureate World School, som öppnar dörrar för dina framtida internationella läraräventyr!
Vi söker en grundskollärare för årskurs 2 med start den 3 november 2025. Tjänsten är ett vikariat.
Som lärare hos oss ska du vara intresserad av:
att arbeta med en gemensam vision och ett etablerat yrkesspråk.
med kollegial tillit som förutsättning för det kollegiala lärandet.
professionell planering av undervisningen tillsammans med kollegor.
att arbeta i ett internationellt sammanhang med människor från hela världen.
att fostra elever till att bli kritiskt tänkande, initiativtagande och ansvarsfulla världsmedborgare (international mindedness).
att arbeta utifrån International Baccalaureate ramverk för Primary Year Programme i samband med LGR11.
att utbilda dig inom International Baccalaureate® pedagogik, metodik och didaktik.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara följande:
Som klasslärare förväntas du arbeta med en kombination av Lgr 22/IB PYP curriculum genom att planera och genomföra Units of Inqiury som är relevanta och utmanande för våra elever.
Undervisningsspråket är svenska
Differentiera lektioner utifrån elevernas behov och kunskapsnivå
Som klasslärare är du lärare för maximum 24 elever.
Du kommer vara rastvakt 2 gånger per vecka
Ha pedagogisk lunch
Som klasslärare förväntas du samarbeta och planera inom ett arbetslag. Mötena är strukturerade och äger rum veckovis. Planering och möten hålls på engelska.
Som lärare förväntas du vara öppen för nya pedagogiska idéer och villig att delta i ett kollegialt lärande.
Vasa International School of Stockholm är en fristående grundskola (Lgr 22) med internationell prägel. Skolan tillhör AB Parts & Paomees som även äger Europaskolan i Gamla Stan. Skolan grundades 1998 och har sedan flera år tillbaka varit auktoriserad av International Baccalaureate® (IB) att bedriva undervisning enligt Primary Years Programme (PYP) och Middle Years Programme (MYP). Som lärare hos oss får du möjlighet till internationell fortbildning via International Baccalaureate®. Efter genomgången fortbildning får du tillgång till att söka lärartjänster på någon av de 4000 skolor som finns inom IB learning community i 140 olika länder.
Våra skolor har små klasser med studiemotiverade elever. Atmosfären på skolan präglas av en familjär känsla. Vi jobbar för trygghet, studiero och där våra elever ska kunna växa till ansvarsfulla världsmedborgare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: annakarin.backman@vasaintschool.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PYP3 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Parts & Paomees
(org.nr 556702-5696), https://www.vasainternationalschoolofstockholm.com/en-GB
Luntmakargatan 101 (visa karta
)
113 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Vasa International School Of Stockho Kontakt
Rektor
Anna-Karin Backman annakarin.backman@vasaintschool.se Jobbnummer
9523291