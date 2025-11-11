Vikarierande grundskollärare 4-6 till Torups skola
2025-11-11
Välkommen till oss i Hylte!
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna där våra medarbetares trygghet och utveckling alltid går hand i hand med organisationens vision.
Våra verksamheter karaktäriseras av korta beslutsvägar där du som medarbetare kan göra skillnad med ditt engagemang. Då vi arbetar med att leverera samhällsservice till våra invånare bidrar du inte bara till din egen utveckling utan även till samhällets utveckling i stort. Vi är stolta över vår kommuns verksamheter och dess drygt 1100 medarbetare.
Vill du vara med och skapa framtiden med oss?
Torups skola är en F-6 skola och har ca 200 elever. Vi tror att en bra skola skapas gemensamt av alla på skolan. För oss är det viktigt att eleverna är med och påverkar sin vardag i skolan och på fritids. På Torups skola lever vi efter mottot att barn som trivs och är trygga lär sig bättre! En trygg lärandemiljö kännetecknas av respekt, arbetsglädje, kreativitet och samarbete. Torups skola har närhet till naturen där vi har en skolskog, motorikbana och ytor för uteaktiviteter.
Vi har ett elevhälsateam som arbetar nära eleverna och tillsammans med lärarna för att skapa bästa förutsättningar för lärande. På skolan strävar vi mot att alla elever ska lyckas med sitt skolarbete, känna sig trygga och sedda.
Vikarierande grundskollärare 4-6 till Torups skola

Dina arbetsuppgifter
Som lärare hos oss håller du en strukturerad undervisning utifrån Lgr22, följer upp och analyserar din undervisning och elevernas resultat. Du är en tydlig ledare i klassrummet och vågar pröva nya vägar för att ständigt sträva efter att förbättra din undervisning. Du arbetar med höga förväntningar och se goda relation med elever och vårdnadshavare som ett naturligt inslag i ditt arbete. På vårt mellanstadium arbetar vi i arbetslag och med våra ämnen. Vi söker nu en lärare med behörighet i att undervisa årkurs 4-6 i idrott och hälsa samt matematik och engelska i årskurs 6.
Övrig information
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hylte kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.

Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare. Du har en positiv grundsyn och tror på varje individs vilja att utvecklas och lära, är prestigelös samt lösningsfokuserad och förstår nyttan av att arbeta i ett team. Som person har du god förmåga att skapa relationer med elever, föräldrar, kollegor och skolans elevhälsoteam. Du har förmågan att arbeta självständigt och målinriktat. Det är också viktigt att du är flexibel, tar initiativ och lätt kan anpassa dig till ändrade omständigheter i verksamheten.
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
Arbetsgivare Hylte kommun
Hylte Kommun

Kontakt
Rekryterande chef
Blomqvist, Marie 072 - 179 32 77 Jobbnummer
9599286