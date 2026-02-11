Vikarierande fysioterapeut till konsultativ roll Enköping/Eskilstuna
2026-02-11
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Enköping
, Knivsta
, Sigtuna
, Uppsala
Vi söker vikarierande Fysioterapeut till vårt team i Eskilstuna och Enköping i sommar!
Är du intresserad av att jobba konsultativt inom äldreomsorg, med stöd av ett stort team arbetsterapeuter och fysioterapeuter?
Då söker vid dig som är en engagerad och flexibel Fysioterapeut till ett sommarvikariat i vårt rehabteam!
Klara Rehab består idag utav ett team på ca 30 fysio-och arbetsterapeuter som arbetar konsultativt mot äldreomsorg, LSS/SoL samt utbildar inom vård och omsorg i hela Sverige. Som fysioterapeut på Klara Rehab arbetar du både självständigt och tillsammans med kollega ute hos våra kunder. Du arbetar främst mot särskilda boenden för äldre. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att bedöma förflyttningsförmåga, hjälpmedelsförskrivning, träning m.m
Du återkommer ofta till samma enheter och får kontinuitet i ditt arbete. Som stöd har du din närmaste chef som är arbetsterapeut eller fysioterapeut, ett stort team med härliga, kompetenta kollegor samt tydliga arbetssätt och rutiner att följa.
Klara rehab finns idag i stora delar av Sverige, från Gävle till Skåne.
Vad kan Klara rehab erbjuda Dig?
• Del av restid till och från enheterna ingår på arbetstid
• Ersättning för vissa resekostnader
• Utvecklande arbetsplats där vi uppmuntrar förbättringar och nya tankesätt
• Möjlighet att hålla i utbildningar och handleda personal
• Utbildningar för din kompetensutveckling genom bl a Lära samt Klara Utbildning
• Kollektivavtal och tjänstepension
• En arbetsgivare som är såväl kvalitets- som miljöcertifierad (ISO9001/14001)
Vem är Du?
• Legitimerad fysioterapeut
• Prestigelös och respektfull mot kollegor och kunder
• Ett positivt förhållningssätt
• Lätt att anpassa dig till nya arbetsplatser och att ha kunden i fokus
• Trivs bra att arbeta självständigt och i team
• Skriver och talar flytande svenska
Om du känner lika starkt som vi gör för vår vision Vi gör världen lite bättre, en människa i taget - Då kommer du trivas bra hos oss på Klara rehab!

Om tjänsten
Tjänsten är ett sommarvikariat under en period under sommaren.
Arbetstid dagtid vardagar 07:30-16:00, 100 % tjänstgöringsgrad. Fördelning enligt följande: tre dagar/v i Enköping, två dagar/v i Eskilstuna.
Vi ser fram emot din ansökan!
Har du frågor om tjänsten, mejla kontaktrehab@klarakompetens.se
.
Vi är Klara och vi förser våra kunder med rätt kompetens i rätt tid och på rätt plats - sjuksköterskor, rehabpersonal, leg personal inom elevhälsa samt logopeder.
Klara ingår i företagsgruppen Ambea som är ett av Nordens ledande omsorgsföretag. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Ambea bedriver i Sverige sin verksamhet inom Ambea Sweden Group där Vardaga, Nytida och Lära samt Klara är verksamhetsområden.

Så ansöker du
