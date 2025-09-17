Vikarierande fysioterapeut till Kommunrehab särskilt boende
2025-09-17
En av våra medarbetare går på föräldraledighet och vi söker därför en vikarie.
Vill du komma till en enhet med stor arbetsglädje och möjlighet till påverkan? Vi söker nu en vikarierande fysioterapeut för placering mot patienter på särskilt boende och korttidsenhet.
Lockar detta dig kan vi erbjuda ett meningsfullt arbete med varierande och utmanande arbetsuppgifter. Du har även stora möjligheter att påverka din arbetsdag och utvecklas tillsammans med oss. Vår enhets breda kompetens inom rehabilitering är en av våra stora styrkor och det finns stor öppenhet för kompetensutnyttjande internt.
Kommunrehab är en enhet som växer och utvecklas under sektion hälso- och sjukvård i Falu kommun. Enheten ansvarar för rehabilitering inom hemsjukvård, särskilt boende, LSS och socialpsykiatri samt korttidsvistelse. På vår enhet finns arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabiliteringsassistenter och hjälpmedelssamordnare.Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du med rehabilitering av patienter på särskilt boende och korttidsboende. Du möter främst geriatriska patienter och behandlar varierande diagnoser. Insatserna kan handla om allt från bedömningar av förflyttning, träning och vardagsrehabilitering till utprovning av både enklare och mer avancerade hjälpmedel och fallpreventiva insatser.
Du har en varierande, utmanande, lärorik och rolig arbetsmiljö och arbetar i team med arbetsterapeut, sjuksköterska och omsorgspersonal. Här får du kollegor som samarbetar, stöttar med sin erfarenhet i ett personcentrerat arbetssätt tillsammans med dig.
I verksamheten ges du möjlighet att utveckla rehabilitering och vidare förstärka befintliga samarbetsformer med aktörer så som enhetschefer, omsorgspersonal, sjuksköterska, primärvård och slutenvård. Vi arbetar med olika utbildningsinsatser samt handledning i patientärenden för andra yrkeskategorier. Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Att du är legitimerad fysioterapeut och kan arbeta självständigt och strukturerat
• B-körkortDina personliga egenskaper
För att trivas med tjänsten är du utvecklingsinriktad, positiv, flexibel, tydlig, engagerad och gillar att samarbeta. Du ska kunna bemöta människor i olika situationer på ett professionellt sätt samt vara bra på att bygga relationer och skapa kontakter.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av rehabilitering på särskilt boende och korttidsenhet
• Erfarenhet av hjälpmedelsutprovning
• Erfarenhet av geriatrik och demenssjukdomar
Anställningsvillkor
Rekryteringen avser ett vikariat på heltid. Tillträde tidigast 2025-11-01 till och med 2026-08-31.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell förtjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.Övrig information
Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.
