Vikarierande fysioterapeut till hs-enheten på socialförvaltningen
Halmstads Kommun, Socialförvaltningen / Sjukgymnastjobb / Halmstad Visa alla sjukgymnastjobb i Halmstad
2025-09-10
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads Kommun, Socialförvaltningen i Halmstad
När du jobbar i Halmstads kommun är du med och formar, stärker och berikar andras vardag. Din insats är meningsfull för oss - vem du än är. Vi söker dig som vill bidra till ett bättre Halmstad.
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro
Socialförvaltningen arbetar för att ge stöd och hjälpa barn, ungdomar, familjer och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblem. Vi arbetar även med uppsökande och förebyggande insatser. Grundläggande för oss är att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt - såväl våra brukare som oss medarbetare emellan. Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Hälso- och sjukvårdsenheten ansvarar för hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering för personer som bor i socialförvaltningens särskilda boende, har daglig verksamhet och/eller personlig assistans.
En av våra kollegor kommer gå på föräldraledighet runt årsskiftet och nu söker vi hennes ersättare.
Som anställd på socialförvaltningen kommer du att arbeta med habilitering/rehabilitering och utveckla verksamheten med fokus på att främja hälsa och stärka funktionsförmågan hos våra brukare. Du ansvarar för att göra bedömningar, planera och utföra behandling/träning samt utvärdering och uppföljning.
Arbetet innebär även hjälpmedelsutprovning, förskriva hjälpmedel och intygsskrivning. I arbetsuppgifterna ingår teamarbete, att handleda och undervisa omvårdnadspersonal samt information, råd och stöd till brukare och anhöriga.
Arbetet innebär 40 h vecka med arbetstid förlagd dagtid.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten är du legitimerad Fysioterapeut.
* Vi söker dig som självständigt och effektivt planerar och strukturerar ditt arbete samtidigt som du har förmåga att snabbt anpassa dig till ändrade omständigheter.
* Som person är du nyfiken och kommunikativ, har lätt för att skapa goda och förtroendefulla relationer samt har förmåga att engagera andra.
* Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
* Du har en digital förmåga och god datorvana
* B-körkort krävs i denna tjänst
* Det är meriterande med några års arbetslivserfarenhet inom LSS-området.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Innan anställning begär vi ut utdrag ur belastningsregister: LSS (barn med funktionsnedsättning)
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Halmstads kommun erbjuder friskvårdsbidrag och tillämpar rökfri arbetstid.
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut. Så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276739 - 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Arbetsplats
Halmstads kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Cecilia Lundberg 0767841307 Jobbnummer
9500979