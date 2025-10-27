Vikarierande Förskollärare till Sandrosens förskola
Familjekooperativet Sandrosen / Förskollärarjobb / Halmstad Visa alla förskollärarjobb i Halmstad
2025-10-27
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Familjekooperativet Sandrosen i Halmstad
Vi är ett gäng glada och kunskapstörstiga barn, engagerade föräldrar och ett härligt gäng kollegor som söker en förskollärare som vill bli en del av vår gemenskap på Sandrosens Föräldrakooperativ!Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med dina blivande kollegor på Sandrosen vill du vara med och arbeta i vår verksamhet, för att ge våra 24 barn i blandade åldrar glädje och kunskap varje dag. Du är med barnen i alla moment under en dag på förskolan och bidrar med din kompetens till den pedagogiska verksamheten.
På Sandrosen arbetar vi i team med både förskollärare och barnskötare. Som förskollärare planerar du arbetet, genomför uppföljningar samt analyserar för att förbättra och utveckla vår verksamhet tillsammans med kollegor, rektor och styrelse. Du ansvarar tillsammans med oss för att verksamheten utmanar barnen till aktivitet, lärande och ansvarstagande enligt läroplanens intentioner. Du arbetar för att säkerställa att undervisningen håller hög kvalitet och vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Hos oss har du chansen att arbeta med fokus på varje enskilt barns bästa.Kvalifikationer
Du är legitimerad förskollärare, med god kännedom om styrdokumenten och en stark vilja att utveckla verksamheten tillsammans med kollegor. Vi vill att du har god kunskap i, eller förmåga att snabbt lära dig, digitala verktyg för pedagogisk dokumentation.
Du har ett professionellt förhållningssätt och är trygg i din yrkesroll. Du är ansvarsfull, engagerad, flexibel och nyfiken på de utmaningarna och fördelar en kooperativ förskola innebär.
Som person är du trygg, stabil och har förmågan att skapa goda relationer med både barn, föräldrar och kollegor. Du har ett stort intresse för och engagemang i barns utveckling och lärande.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete på förskola.Övrig information
Vi arbetar med ett löpande urval i våra tjänster vilket innebär att vi kontaktar och intervjuar kandidater under ansökningstiden. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet då vi är måna om en väl fungerande personalgrupp.
Du ska kunna visa upp ett giltigt utdrag från Polisens belastningsregister.
Om förskolan
Sandrosen är en liten familjär förskola med 25 barn i åldrarna 1 till 5 år. Vår förskola ligger i Åled, en mil utanför Halmstad. Vi befinner oss i ett villakvarter där förskolan ligger i ett hus med stor trädgård i närheten av skogen som vi ofta besöker tillsammans med barnen. Förskolan drivs som ett föräldrakooperativ där styrelsen är arbetsgivare.
På Sandrosen strävar vi efter att skapa en hållbar, trygg och demokratisk förskola. Vi är därför väldigt noggranna med att göra anpassningar efter varje barns behov och förutsättningar.
Vi beaktar hållbarhet i allt ifrån styrelsebeslut och inköp till utemiljö och pedagogiska inslag i barnverksamheten. Vi skapar förutsättningar för att ge barnens lek de bästa villkoren och för att barnen ska få utveckla sin glädje och kunskap. Vi arbetar med olika projekt utifrån barnens nyfikenhet och intresse med grund i läroplanen.
Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där alla våra anställda känner att arbetsplatsen präglas av ömsesidig respekt. På vår arbetsplats har alla lika värde och arbetsplatsen ska kännas trygg för dig som medarbetare.
För mer information om vår förskola, besök www.sandrosen.net. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: mariakarlsson@sandrosen.net Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Sandrosen". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Familjekooperativet Sandrosen
Jordflyvägen 9 (visa karta
)
313 50 ÅLED Arbetsplats
Familjekooperativet Sandrosen Kontakt
Rektor
Maria Karlsson mariakarlsson@sandrosen.net 070-673 91 01 Jobbnummer
9576669