Vikarierande förskollärare till Pysslingen Förskolor - Sjöstaden
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2026-07-02
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Vill du bli en del av vårt härliga team på Sjöstaden?
Sjöstaden är en av fyra förskolor som ingår i förskoleområde 13 Nacka/Stockholm. Sjöstaden ligger i hjärtat av Hammarby Sjöstad. Vårt unika läge med både natur och kultur inom räckhåll, gör att vi lätt kan skapa variationsrika dagar kring vår profil Rörelse. I våra stora ljusa lokaler får varje barn möjlighet att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar i samspel med varandra och de vuxna på förskolan.
När barnet slutar hos oss för att börja skolan, vill vi att barnet är rustat med en ryggsäck fyllt med trygghet – tryggheten att vara din egen individ, att ifrågasätta och vara kritisk i sitt tänkande, att kunna använda sig av olika material, verktyg och uttryckssätt, samt att vara en del i ett större samhälle och känna sig som en världsmedborgare. Utifrån vår inriktning vill vi att barnen ska få känna rörelseglädje samt få kunskap om vikten av återhämtning och vila. Vi vill ge barnen goda vanor och inse vikten av rörelse och hälsa för att må bra. Vi uppmuntrar barnen till att bli självständiga och trygga individer som vet vilka de är och vad de står för, som tar ansvar för sig själva, för varandra och för det samhälle som vi lever i. Vi använder oss av en bok som projekt som skapar en röd tråd emellan avdelningarna och igenom hela förskolan.
Vi strävar efter att ge varje barn på vår förskola de bästa förutsättningarna att må bra, växa, utvecklas, lära nytt och bli självständiga individer. Någonting som vi tycker är det viktigaste och roligaste som finns att arbeta med! Genom gemensamma kollegiala reflektioner möter vi varandras tankar och växer i vår profession.
För oss är det viktigt att du som vill arbeta som förskollärare hos oss känner nyfikenhet inför ditt uppdrag. Genom vårt utvecklingsarbete får du utmana dina kollegor och låta dig själv utmanas och växa. Vårt arbetssätt bygger på systematiska gemensamma analyser och utifrån dem pågår ett ständigt utvecklingsarbete med fokus på hög kvalitet och glädje.
Som förskollärare inom Pysslingen Förskolor är du med och förverkligar vårt erbjudande "En trygg och stimulerande värld full av möjligheter" mot såväl barn och vårdnadshavare som medarbetare.
Praktiska krav
Har förskollärarlegitimation
Är trygg i förskolans styrdokument
Kan arbeta med digitala verktyg
Har goda kunskaper i svenska språket och uttrycker sig väl i tal och skriftPubliceringsdatum2026-07-02Dina personliga egenskaper
Ser varje möte som betydelsefullt
Är nyfiken och medforskande
Vill lära tillsammans med barnen
Ser varje dag som ett lärorikt äventyr
Är inlyssnande och respektfull
Har en mycket god förmåga att leda, ta initiativ och samarbeta och vill aktivt bidra till det kollegiala lärandet.
Ger och tar emot feedback på ett konstruktivt sätt.
Har uppdraget i fokus
Vårt medarbetarerbjudandeVi erbjuder dig en varierande och stimulerande roll med många kontaktytor, bra villkor och förmåner och en stark gemenskap. Nyfiken på att veta mer om vårt medarbetarerbjudande? Klicka här. Hos oss får du arbetskläder, friskvård och möjlighet till kompetensutveckling. Inom Pysslingen Förskolor har vi flera olika forum som syftar till kompetensutveckling, bland annat har medarbetarna möjlighet att utvecklas inom olika läroplansområden med hjälp av olika workshops och föreläsningar, via våra olika utvecklingsgrupper inom förskoleområdet, utifrån egna förslag på utveckling i samverkan med vårt ledningsteam på förskolan.
Vi erbjuder en spännande arbetsplats med nyfikna barn som gör varje dag till en fantasifull färd. Ett arbete där du har världens viktigaste och roligaste uppdrag. Vi är ett härligt arbetslag där det finns mycket värme och omtänksamhet. Vi gillar att lära av och med varandra och är på en resa där vi ständigt vidareutvecklas som arbetslag och förskola.
AnställningsformTjänsten är ett vikariat på ett år med möjlighet till förlängning. Omfattning 100%. Tillträde: den 10/8 eller i överenskommelse med medarbetaren.Tjänsten är placerad i Hammarby Sjöstad.
Ansökan Låter det som ett jobb för dig? Skicka in en ansökan nedan och bifoga ditt CV och personliga brev.Vi arbetar med löpande urval, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag som är den 2/8.
Belastningsregister Inom förskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställningsblanketten hämtar du på https://polisen.se/.
Beställ i god tid då det vanligtvis tar minst 14 dagar att få utdraget hemskickat.KontaktOm du har frågor är du välkommen att kontakta bitr rektor Nina Strömberg på nina.stromberg2@pysslingen.se
eller 072-213 8558.
Vill du vara med på barnens resa på Sjöstaden? Varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
Blev du nyfiken och vill veta ännu mer om oss, så se till att gå in på vår Instagram-sida: pysslingensjostaden eller på vår webbsida www.pysslingen.se/sjostaden.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
111 37 STOCKHOLM Arbetsplats
Pysslingen Förskolor Kontakt
Rekryterare
Nina Strömberg nina.stromberg2@pysslingen.se Jobbnummer
9988516