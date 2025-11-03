Vikarierande förskollärare till Laxå kommuns förskolor
Laxå Kommun / Förskollärarjobb / Laxå Visa alla förskollärarjobb i Laxå
2025-11-03
, Askersund
, Hallsberg
, Degerfors
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Laxå Kommun i Laxå
, Örebro
eller i hela Sverige
Laxå kommun är en trevlig liten kommun belägen i södra Örebro län. Hos oss arbetar 450 personer fördelade på fyra verksamhetsområden - Kommunledning, Samhällsutveckling, Utbildning och Vård och Omsorg. Vi arbetar efter vår värdegrund där ledorden är respektfullhet, lyhördhet, framåtanda och positivitet. Är det något du kan skriva under på? I så fall - fortsätt läsa!
Laxå kommun söker nu vikarierande förskollärare till våra förskolor.
Hos oss arbetar förskollärare och barnskötare tillsammans och bidrar med kunskap och erfarenheter för att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig en viktig roll och en trevlig arbetsmiljö med engagerade pedagoger.
Du skapar tillsammans med dina kollegor förutsättningar för barnens lärande och utveckling genom att stötta det enskilda barnet. Du verkar för en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn.
Rektorsområde 2 består av Laxå kommuns fem förskolor som är följande:
- Junibackens förskola i Hasselfors
- Lindåsens förskola i Laxå
- Saltängens förskola i Laxå
- Jordgubbens förskola i Finnerödja
- Tiveds förskola i TivedPubliceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Utbildning, undervisning och omsorg utifrån förskolans läroplan (Lpfö18)Kvalifikationer
Du har förskollärarutbildning och förskollärarlegitimation. Som person är du trygg, stabil och har lätt för att samarbeta. Du har erfarenhet av att arbeta med barn sedan tidigare.
Utdrag ur belastningsregistret kommer att krävas vid eventuell anställning.Anställningsvillkor
Intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden.
Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderligt beslut fattas.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/66". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Laxå kommun
(org.nr 212000-1918) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
BUN, Rektorsområde 2 Kontakt
Caroline Kurtti, Biträdande rektor 0584-473285 Jobbnummer
9584560