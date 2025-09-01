Vikarierande förskollärare till Klosterängens förskola
2025-09-01
Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas.
Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter.
Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.
Publiceringsdatum2025-09-01Beskrivning
Nu söker vi en vikarierande förskollärare som vill vara en del i att erbjuda barnen på Klosterängens förskola en lustfylld, meningsfull och lärorik tid på förskolan.
Klosterängens förskola ligger i centrala Lödöse. Förskolan består av fem avdelningar som är fördelade i två byggnader som förenas genom en stor gemensam gård. I närområdet finns både skogar och Lödöse museum. Vi arbetar med ständig utveckling och har nu fokus på barns tidiga språkutveckling och att erbjuda barnen stimulerande lärmiljöer. Gemensamt mål för alla förskolor i kommunen är att förbereda barnen för nästa steg i sin utbildning.
Pedagogernas uppdrag är att vara nyfikna på vad barnen visar och berättar samt att använda sig av det som barnen uttrycker för att kunna utmana dem vidare utifrån läroplanens mål. Det handlar om att ta tillvara den mångfald av idéer som finns bland barnen och synliggöra dem för barnen själva och för gruppen. Vi skapar och fångar situationer som utmanar barnens tankar genom t.ex. vad, hur och varför-frågor.
Vi satsar på kompetensutveckling för att bibehålla en uppdaterad kvalitet och samsyn på våra förskolor. Inom sektor Bildning arbetar vi för att skapa förutsättningar för en dela-kultur mellan våra förskolor. Vi erbjuder våra pedagoger, AKK, pedagogiska caféer och mentorskap för nyutbildade förskollärare.
I Lilla Edet ser vi måltiden som en viktig del i det pedagogiska arbetet med barnen - vi har därför avgiftsfria pedagogiska luncher.
Som pedagogiskt stöd har vi två utvecklingspedagoger som har ett förstärkt uppdrag i att leda den pedagogiska utvecklingen på förskolan. Vi har även specialpedagoger som arbetar nära arbetslagen och är ett stöd i att utveckla och skapa goda förutsättningar för alla barn att lära och utvecklas.
Hos oss förväntas du vara en av våra nytänkande, medskapande och engagerade pedagoger som är nyfikna och vill vara med och utveckla arbetet på våra förskolor.
Prioriterat mål för Lilla Edets kommuns förskolor:
Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande och förbereda för fortsatt utbildning, stor vikt ska läggas vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.
Sektor Bildning får i uppdrag att erbjuda stimulerande lärmiljöer i våra förskolor där barnen får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen i våra förskolor ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället behöver.Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare förväntas du leda arbetet tillsammans med dina kollegor, systematiskt planera, genomföra, analysera och utvärdera det pedagogiska arbetet på förskolan. I vårt arbete med barnen lägger vi stor vikt vid värdegrundsarbetet och att varje barn ska ges goda förutsättningar att utvecklas till sitt bästa jag.
Du arbetar med pedagogisk dokumentation och använder det som grund för reflektion, diskussion och utveckling och kan ta tillvara barnens intressen och behov i verksamheten. Som digital lärplattform använder vi oss av Unikum. Du förväntas ha god kännedom om att arbeta utifrån och förverkliga de styrdokument som gäller för förskolan.
Du kommer att ingå i ett arbetslag om 6 pedagoger som är fördelade i mindre arbetsgrupper och arbeta med barn i åldern 1-5 år.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Du är engagerad och modig i din yrkesroll. Då vi arbetar med ett tillitsbaserat ledarskap ser vi med fördel att du vill och vågar arbeta självständigt. Tillsammans med dina kollegor tar ni egna initiativ med uppdraget i fokus.
För att lyckas i uppdraget tycker du att det är roligt att utveckla det pedagogiska ledarskapet. Genom ditt ledarskap entusiasmerar du barngruppen och dina kollegor att våga tänka nytt och utveckla verksamheten tillsammans. Vi ser det som en självklarhet att du är en medagerande pedagog i barnens lustfyllda lärande. Du är positiv och tycker att samarbete och helhetssyn är viktigt för barnens och förskolans utveckling.Anställningsvillkor
- Förskollärarlegitimation
- Godkänt utdrag ur polisens belastningsregister
- Intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
