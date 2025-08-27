Vikarierande förskollärare till anpassad grundskola
Vill du bidra till barns utveckling och lärande? Vi söker dig som vill göra skillnad i en skola för alla!
Vilka är vi?
Söderporten ligger i stadsdelen Hageby i södra delen av Norrköping. Vi är kommunens största grundskola med cirka 500 elever i årskurserna F-6. På enheten finns grundskola, anpassad grundskola och 5 fritidshemsavdelningar. Vår anpassade grundskola består av två avdelningar med ca 10-13 elever på varje avdelning. Vi har elever som läser ämnen såväl som ämnesområden.
På Söderporten förverkligas begreppet "En skola för alla". Här möts alla barn/elever oavsett bakgrund och ursprung i en mångfald som berikar lärandet och ger en unik social kompetens. I vår verksamhet har vi barns och ungas utveckling och lärande i fokus. Vi ser på individen ur ett 0-20 årsperspektiv och utgår från barns och ungas individuella förutsättningar och behov.
Vi strävar mot att varje barn och elev ska lyckas och få en god start i att utveckla ett livslångt lärande. Det åstadkommer vi tillsammans genom framgångsrik undervisning, höga förväntningar, respektfulla relationer samt det pedagogiska ledarskapet.
Då vår kollega ska gå på föräldraledighet söker vi nu efter en engagerad vikarierande förskollärare!Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
Som förskollärare ingår du i ett arbetslag och arbetar med att stötta eleverna i undervisningen både i skolan och på fritidshemmet. I arbetsuppgifterna ingår även omvårdnad och stöd för våra elever i det dagliga livet. Det kan innebära stöd i mat- och toalettsituationer, liksom i kapprum och förflyttningar. På den anpassade grundskolan kan eleverna komma att ha behov av stöd i form av till exempel medicinering, sondmatning eller rikning.
Söderportens anpassade grundskola deltar i Skolverkets "Samverkan för bästa skola" och vi är just nu i slutfasen av projektet där vi arbetar med utveckling av undervisningen såväl i skolan som på fritidshemmet. Vi ser gärna att du bidrar till utvecklingen och blir en del av det arbetet vi gör för att våra elever ska ha en meningsfull, rolig och utvecklande tid på fritidshemmet.
Du har alltid ett elevfokus och deltar aktivt i samplanering och kollegialt lärande med dina kollegor. Du bidrar engagerat i hela skolans kvalitets- och utvecklingsarbete.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare med erfarenhet av att arbeta i anpassad grundskola med elever som har intellektuell funktionsnedsättning. Du använder dig av tecken som stöd och annan alternativ kommunikation.
Som person är du lyhörd och empatisk med god pedagogisk förmåga att bemöta eleverna utifrån deras olika behov. Du lyssnar in eleverna och skapar delaktighet i undervisningen. I samarbetet med andra bidrar du med positiv energi och du delar aktivit med dig av din kunskap och erfarenhet för att nå gemensamma mål.
Du har en god självkännedom och är flexibel i att anpassa dig efter ändringar som sker under arbetsdagens gång.
Du är väl insatt i styrdokumenten och har en god förmåga att omsätta läroplanens mål i ditt arbete. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Vikariat på heltid
Längd på anställning: Vikariat på ett år
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 12 oktober
Kontakt: Biträdande rektor Linda Nyberg, linda.nyberg@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
