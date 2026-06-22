Vikarierande förskollärare 100% till Fröhuset förskola, Pysslingen förskolo
Academedia Support AB / Förskollärarjobb / Östersund Visa alla förskollärarjobb i Östersund
2026-06-22
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Vill du arbeta på en förskola där nyfikenheten är vår främsta drivkraft, där våra val kring lärmiljöer och material är av stor betydelse och där varje möte räknas? Vi söker nu en engagerad och utbildad förskollärare till ett vikariat på 100 % som vill utvecklas och lära tillsammans med oss.
Vår filosofi – Kraften i tillsammans
Vår verksamhet bygger på en värdebaserad organisation där välkomnande, olikhet, delaktighet och hållbarhet är bärande begrepp. Vi är starkt inspirerade av förskolorna i den italienska staden Reggio Emilia och verkar för en hållbar framtid genom påhittighet och handlingskraft. Hos oss är förskolan en kreativ plats i ständig förändring – utvecklande för oss alla barn och pedagoger. Stor nyfikenhet är nyckeln i allt vi gör och vi tror på kraften i att göra saker tillsammans.
Vi ser oss som medforskare och reflekterande praktiker som ständigt utvecklas i ett lärande där barn, familjer och pedagoger samarbetar.
Om vår miljö, materialet och måltiden
Hos oss är lärmiljöerna och materialet noggrant utvalda för att väcka barnens utforskarglädje, kreativitet och samarbete. Miljön är föränderlig och formas utifrån barnens intressen och behov.
Måltiden är en central del av vår pedagogiska dag. Vi har ett eget kök som arbetar aktivt med ansvarsfull gastronomi. För oss innebär det ett starkt fokus på hållbara val och att lägga grunden för en hälsosam och hållbar relation till maten och måltidssituationen som en social mötesplats.
Som en del av Pysslingen Förskolor (och därmed AcadeMedia) är du med och förverkligar vårt erbjudande: "En trygg och stimulerande värld full av möjligheter".
Om rollen
Som vikarierande förskollärare hos oss är du en aktiv del av vår pedagogiska verksamhet. Du drivs av öppenhet, glädje och ett aktivt lyssnande till barnen, där pedagogisk dokumentation och reflektion är våra viktigaste verktyg. Du ser hur barn lär på olika sätt och har förmågan att utmana dem genom lek, fantasi och i alla vardagssituationer. Du skapar starka relationer till både barn, kollegor och vårdnadshavare och sätter alltid uppdraget i fokus.
Det här söker vi hos dig
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du uppfyller följande profil:
Formella krav och kompetenser
Utbildning: Godkänd förskollärarexamen
Språk: Goda kunskaper i det svenska språket, där du uttrycker dig väl i både tal och skrift.
Vi söker dig som:
Har uppdraget i fokus samt är trygg i förskolans läroplan och styrdokument.
Drivs av en stor inneboende nyfikenhet, är medforskande och vill lära dig samt se varje dag som ett lärorikt äventyr tillsammans med barnen och kollegorna.
Möter din omgivning med glädje och entusiasm, är inlyssnande, respektfull och anser att varje möte är betydelsefullt.
Har en god förmåga att samarbeta, är initiativtagande och nyfiken.
Är handlingskraftig, strukturerad och kvalitetsmedveten i ditt arbete.
Kan arbeta med digitala verktyg och använda dem som ett naturligt inslag i den pedagogiska dokumentationen.
Har en professionell inställning och både ger och tar emot feedback på ett konstruktivt sätt.
Har förskollärarlegitimation
Det här erbjuder vi dig
Vi erbjuder en strukturerad, stimulerande och glädjefylld arbetsplats där du får:
Gemensam planering i arbetslaget samt tillgång till ett nära ledningsteam.
Egen reflektionstid samt nätverk och fortbildning.
Tydlig struktur och uppföljning i det systematiska kvalitetsarbetet.
Fria pedagogiska måltider (lagade från grunden med fokus på hållbarhet), tillgång till arbetskläder för utomhusvistelse och friskvårdsbidrag.
Reflektionsdagar samt tillgång till AcadeMedias förmånswebb.
Övrig information och ansökan
Anställningsform: Vikariat
Omfattning: 100 %.
Arbetstid: Arbetstiden är schemalagd under förskolans öppettider.
Tillträdesdag: Under höstterminen 2026 efter överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2 augusti 2026.
Tjänsten är placerad i Östersund
Låter det som ett jobb för dig?
Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev där du beskriver varför du passar för just denna tjänst och vår verksamhet.
Vi kommer att svara på ansökningarna efter sista ansökningsdatum.Publiceringsdatum2026-06-22Kontaktuppgifter för detta jobb
Om du har frågor är du välkommen att kontakta biträdande rektor Sara Djusberg på telefon 076 - 107 58 67 eller e-post sara.djusberg@pysslingen.se
Viktigt! Belastningsregister
Inom förskolan måste du enligt lag visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställ gärna detta redan idag via polisen.se, då handläggningstiden vanligtvis är cirka två veckor.
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
831 30 ÖSTERSUND Arbetsplats
Pysslingen Förskolor Kontakt
Rekryterare
Sara Djusberg sara.djusberg@pysslingen.se Jobbnummer
9973839