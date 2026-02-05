Vikarierande familjebehandlare och skolsocionom
2026-02-05
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.
Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt så ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök.
Familjecentrum är en del av IFO Öppenvård i Hallstahammar, vilken utgör den samlade öppenvården för kommunens invånare; barn, unga, familjer och vuxna. Här arbetar familjebehandlare, behandlare och boendestödjare tillsammans för att erbjuda bästa möjliga stöd. Hela vår öppenvård ligger i nära anslutning till myndighetsutövningen vilket ger oss möjlighet till en enkel och nära samverkan i gemensamma ärenden.
Nu ska två av våra familjebehandlare vara föräldralediga, och vi söker erfarna och engagerade socionomer som vill komma och arbeta med oss under deras ledighet.Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Vi söker nu vikarier till två föräldravikariat, varav en familjebehandlare och en skolsocionom.
Som familjebehandlare kommer du att ingå i ett team av familjebehandlare och boendestödjare på Familjecentrum, som är en del av Individ- och familjeomsorgen i Hallstahammar. Familjebehandlarna arbetar med psykosocialt förändringsarbete i familjer och har även gruppverksamhet och förebyggande insatser i olika former. Uppdragen som kommer till familjebehandlarna är primärt biståndsbedömda uppdrag, men vi arbetar även med insatser utan behovsprövning, umgängesstöd, krisstöd och föräldrautbildningar. Arbetet utförs både i öppenvårdens lokaler och i familjers hem. Vi har kontinuerlig och nära samverkan med förskola, skola, hälso- och sjukvård och övriga aktörer inom området.
Som skolsocionom kommer du att arbeta i ett team tillsammans med en kollega från skolan. Du kommer att arbeta i nära kontakt med enskilda elever, föräldrar, lärare och elevhälsoteam för att stärka förutsättningarna för elever att uppnå målen med utbildningen, öka elevers närvaro i skolan och ge stöd för att bryta en ogynnsam utveckling. Teamet har ett tvärprofessionellt arbetssätt och kan till exempel erbjuda stödinsatser till vårdnadshavare och elev samt samverka med skola och socialtjänst kring den unge. Det kan handla om motiverande samtal, stöd i att skapa struktur och strategier för att klara skoldagen, och socialt förändringsarbete i hemmet. Arbetet utförs både i skolan och i hemmet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- socionomexamen eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- tidigare erfarenhet av att arbeta med förändringsarbete inom socialtjänst
- erfarenhet av att samverka och samarbeta med andra aktörer, interna och externa
- körkort för manuellt växlad bil
Som person tar du initiativ och ansvar för ditt arbete och har förmågan att driva dina uppgifter mot uppsatta mål. Samtidigt är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar och kan snabbt växla fokus när situationen kräver det. Du trivs med att samarbeta, både inom teamet och med andra aktörer och ser styrkan i att arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål. Du har också förmågan att kommunicera på ett tydligt sätt, ser helheten och tar hänsyn till det större perspektivet. Du har pedagogiska och psykologiska verktyg som gör att du kan möta barn, unga, vårdnadshavare och kollegor i olika situationer och behov, samt är lösningsfokuserad med förmåga att tänka kreativt och hitta individuella lösningar.
Viss kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
