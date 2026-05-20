Vikarierande fältsekreterare med driv, nyfikenhet och flexibilitet
2026-05-20
Socialförvaltningens verksamheter omfattar såväl myndighetsutövning som utförande av verksamheterna inom områdena hemtjänst, särskilt boende, LSS-verksamhet och socialpsykiatri.
Vi erbjuder och arbetar med olika former av omsorg och stöd så att alla invånare ska kunna leva ett så inflytelserikt, självständigt och bra liv som möjligt. Vårt mål är att genom bistånd, råd och andra insatser verka för positiva förändringar i människors liv och bidra till den enskildes oberoende. Våra insatser bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.
Öppenvården för barn, unga och familjer består av två fältare med nära samarbete med kollegor inom ungdomsmottagning, familjebehandling, elevstöd och kuratorer på familjecentralen.
1 plats(er).
Vaggeryds kommun har två fältare inom Socialtjänstens förebyggande öppenvård. En av våra fältare är tjänstledig p.g.a ett projektuppdrag inom vår öppenvård, därför söker vi nu en vikarie under tiden för tjänstledigheten. Dina arbetsuppgifter
Målgruppen för fältverksamheten är ungdomar 13-21 år och deras familjer. Fyra nyckelord som är viktiga i fältarbetet; trygghet, stöd, samverkan och flexibilitet. Som fältsekreterare kommer du att arbeta uppsökande och förebyggande på skolor, fritidsgårdar och andra platser där ungdomar vistas. I det förebyggande arbetet kommer du att arbeta med ungdomar enskilt och i grupp. Du kommer även vara delaktig i att driva det förebyggande arbetet i kommunen. Ditt arbete handlar mycket om att skapa relationer med ungdomar, vara en viktig vuxen och samverka med andra professioner och myndigheter. Du kommer att samverka mycket med vår koordinator inom TSI och SSPF, skola och områdespolis. Andra exempel på samverkanspartners är familj- och ungdomsbehandlare, ungdomsmottagning och fritidsgårdar samt kommunens Hälsocoach för familjer.
I tjänsten ingår uppdrag som ANDTS-samordnare. Det förebyggande arbetet inom ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar) är en central del i folkhälsoarbetet lokalt och nationellt. Som samordnare är du delaktig i att planera, driva och genomföra insatser t ex tillsyn av butiker som saluför folköl, tobak, läkemedel och serveringstillsyn på restauranger med serveringstillstånd.
Vikariatet kan komma att förlängas beroende på ordinarie personals tjänstledighet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med ungdomar och förebyggande arbete. Du är nyfiken och intresserad med god förmåga att knyta relationer med såväl ungdomar, vuxna och samarbetspartners. Du har förmåga att se helheten, är analytisk samt arbetar strategiskt och målinriktat. Det är centralt för arbetet att kunna arbeta självständigt såväl som tillsammans med kollegor och samarbetspartners.
Du är utbildad socionom, socialpedagog eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort krävs i arbetet.
Utdrag ur belastningsregistret krävs inför anställning.Övrig information
I denna rekryteringsprocess ingår intervjuer och referenstagning.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt ID och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Vi förbehåller oss rätten att påbörja rekryteringsprocessen under annonsens publicering.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
