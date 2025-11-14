Vikarierande Enhetschef Vård och Omsorg, Ordinärt boende
2025-11-14
Välkommen till oss!
Välkommen till oss!

I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Tillsammans bygger vi en hållbar och demokratisk kommun genom tillit, ansvar och engagemang. Vi i Säffle kommun strävar efter att skapa en dynamik och inkluderande gemenskap där invånarna känner sig trygga och engagerade, så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2035.
Vår kollega har valt att anta nya utmaningar och vi söker därför en vikarierande enhetschef till hemtjänsten.
Vi söker en modig, innovativ och utvecklingsorienterad ledare till ett spännande uppdrag som innebär att vara med och forma framtidens vård och omsorg i Säffle kommun!Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef inom vård och omsorg har du helhetssyn inom verksamhetsområdet samt förstår
innebörden av att arbeta i en politiskt styrd organisation. Du har förmåga att omvandla mål till konkreta handlingar och omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov.
Du ansvarar bland annat för god kvalitét, budget, personal och arbetsmiljö inom ditt område.
Du är en modig, innovativ och utvecklingsorienterad ledare som genom ditt nära ledarskap motiverar och skapar förutsättningar. Som ledare är du engagerad och har förmåga att finna lösningar i de utmaningar som uppdraget kan innebära.
Du uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad delaktighet. Du är trygg och prestigelös i din roll som chef och har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Som enhetschef ingår du i ledningsgruppen för vård och omsorg där vi stödjer och utvecklar varandra! Kvalifikationer
Du har socionomexamen eller annan utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren anser lämplig för tjänsten.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att vara chef och ledare inom vård och omsorg där du haft ansvar för verksamhetens kvalitét, ekonomi, personal samt arbetsmiljö.
Erfarenhet av omsorgsarbete och/eller myndighetsutövning inom vård och omsorg eller liknande verksamhet är meriterande.
Du har god systemvana och har ett intresse och engagemang för digitalisering.
Du har en god förmåga att uttrycka och formulera dig i svenska språket, både i tal och skrift.
För tjänsten krävs B körkort
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Rekrytering pågår fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Säffle kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss kontakt med annonsförsäljare och övriga media i den här rekryteringen.
