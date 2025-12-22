Vikarierande Enhetschef till socialförvaltningens avdelning för hemvård
Gällivare kommun / Sjukvårdschefsjobb / Gällivare Visa alla sjukvårdschefsjobb i Gällivare
2025-12-22
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gällivare kommun i Gällivare
, Boden
, Luleå
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-22Beskrivning av verksamheten
Socialförvaltningen bedriver lagstyrd verksamhet med stöd av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialförvaltningen ska på demokratins grund främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet men också ge en god omsorg, hälso- och sjukvård och service till äldre, personer med funktionsnedsättning och andra som behöver samhällets stöd. Socialförvaltningen består av Biståndsenheten, Avdelning för vård- och omsorg, Avdelning för funktionsstöd, Avdelning för hemvård samt Ledningsstödsorganisationen.
Tjänsten som enhetschef är placerad i hemtjänstens verksamhet.Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef arbetar du verksamhetsnära och operativt med ett tydligt ansvar för brukare, medarbetare, ekonomi, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling inom din verksamhet. Du ska leda och styra verksamheten genom ett resultatinriktat arbetssätt utifrån politisk målstyrning och egenkontroll. Du ingår i avdelningen för hemvårds ledningsgrupp och är direkt underställd avdelningschef. I samarbete med ledningsgruppen har du ansvar för din enhet men även för helheten inom avdelningen. Du arbetar för brukarnas nöjdhet och medarbetarnas trivsel och välbefinnande. Du ansvarar för att insatser enligt socialtjänstlagen verkställs utifrån biståndsbeslut och kvalitetskrav.Kvalifikationer
Du har:
universitets- eller högskoleutbildning som är lämplig för uppdraget, är insatt i det lagstiftningsområde som styr vårt verksamhetsområde.
erfarenhet av ledarskap, är ansvarstagande samt van att arbeta självständigt och målinriktat.
god samarbetsförmåga med kollegor, anhöriga och andra yrkeskategorier.
är mål- och resultatinriktad och har förmåga att hitta nya lösningar och möjligheter i verksamheten.
grundläggande datavana och erfarenhet av att arbeta med olika typer av IT-program som ett stöd i ditt arbete. Meriterande är kunskaper i bla programmen lifecare, Pulsen Combine, Tes & TimeCare.
Körkort: B
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjligheten till att växla semesterdagar till lediga dagar
Gällivare kommuns ledarskapsutvecklingsprogramAnställningstyp/arbetstider
Vikariat 100% tom 30/6 med möjlighet till förlängning.Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde enligt överenskommelse
Sista ansökningsdagen: 2026-01-02
Upplysningar
Avdelningschef Anna-Lena Niemi tel: 0970-818 000
Fackliga företrädare
Vision
Ledarna
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare kommun
(org.nr 212000-2726) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gällivare Kommun Kontakt
Avdelningschef
Anna-Lena Niemi anna-lena.niemi@gallivare.se 0970-818622 Jobbnummer
9658744