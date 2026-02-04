Vikarierande enhetschef till särskilt boende Björkhaga i Sösdala
Hässleholms kommun / Sjukvårdschefsjobb / Hässleholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Hässleholm
2026-02-04
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hässleholms kommun i Hässleholm
Björkhaga äldreboende ligger i Sösdala söder om Hässleholm, tågförbindelser finns. Boendet är Stjärnmärkt, vilket innebär att vi arbetar personcentrerat för att ge en god vård och omsorg. Björkhaga är uppdelat på 5 avdelningar och har totalt 49 lägenheter. Avdelning Eken, Gläntan och Aspen har 29 lägenheter sammanlagt och är inriktat mot somatisk sjukdom. Boken och Kastanjen har 10 lägenheter vardera och är inriktade för personer med kognitiv svikt (demens sjukdom).
Gillar du att arbeta nära dina medarbetare och din ledningsgrupp, hitta lösningar och se möjligheter? Vill du leda medarbetare och verksamhet mot omsorgsförvaltningens vision: "Hässleholms kommun erbjuder Sveriges bästa vård och omsorg, utförd av de stoltaste medarbetarna"? Då kan du vara personen vi söker!
Det här erbjuder vi dig!
Vårt boende i Sösdala behöver en vikarierande enhetschef.
Vi tillämpar enat ledarskap, där du leder enhetens arbete tillsammans med en chefskollega och planerar arbetet tillsammans med teamet som består av undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska. Vi strävar efter ett tillitsbaserat och närvarande ledarskap. Som chef är du synlig i verksamheten för både medarbetare, de boende och deras anhöriga eller företrädare.
Hos oss får du
ingå i verksamhetsområdets ledningsgrupp, där du har 20 chefskollegor som stöd och bollplank.
möjlighet att vara delaktig i hela verksamhetsområdets utveckling, där vi uppskattar ditt engagemang och nytänkande.
en strukturerad introduktion till ditt nya arbete, där du får en erfaren enhetschefskollega som mentor.
stöd i ditt dagliga arbete genom en administratör på din enhet och förvaltningens ekonomer och HR-specialister.
ett chefsutvecklingsprogram utformat utifrån dina förutsättningar.
friskvårdsbidrag
en arbetsgivare som vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje!
Du ansvarar för
Att arbeta mot verksamhetens mål och driva utveckling; du samverkar med teamet, men även med de boende och deras anhöriga.
Ekonomi; utifrån fastställd budget planerar du verksamheten resurseffektivt.
Personal; du skapar goda förutsättningar för personalen att känna sig delaktiga, engagerade och motiverade.
Arbetsmiljö; du skapar förutsättningar för medarbetare att trivas, känna arbetsglädje samt ha en god och hållbar arbetsmiljö.
God kvalité; du arbetar kontinuerligt för att de boende trivs samt får god och nära vård.
Vem är du?
Du vill anta uppdraget som vikarierande enhetschef och tillsammans med din chefskollega ansvara för verksamheten och dess utveckling. Vi hoppas också att du har ett gott mått av humor, arbetsglädje är viktigt för oss!
Vi söker dig med
Socionomexamen eller annan högskoleexamen på lägst kandidatnivå (180 hp) eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
God kunskap om lagstiftningen som styr verksamheten.
Kännedom och erfarenhet av målgruppen.
Förmåga att motivera medarbetare och skapa förutsättningar för god dialog i verksamheten.
Lösningsinriktad förmåga och kvalitetsmedvetenhet.
Intresse av utvecklingsfrågor inom offentlig förvaltning och som ser värdet i den politiskt styrda organisationen.
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
God vana av arbete i digitala miljöer.
Körkort klass B för manuellt växlad bil.
Meriterande
Chefserfarenhet från vård och omsorg.
Erfarenhet från kommunal verksamhet.
Kunskap i våra verksamhetssystem, exempelvis Visma/Medvind, WinLas och Lifecare.
Du delar våra värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicyPubliceringsdatum2026-02-04Övrig information
Vi planerar att hålla inledande intervjuer via Teams onsdagen den 25 februari på eftermiddagen och ett andra intervjutillfälle den 3 och 9 mars på eftermiddagen, då vi träffas fysiskt.
Vi vill att du laddar upp ditt examensbevis i din ansökan.
Den som blir erbjuden tjänsten behöver uppvisa arbetstillstånd alternativt svenskt medborgarskap.
Möjlighet till förlängning finns. Om företaget
Inom omsorgsförvaltningen ger vi vård, stöd och omsorg till personer som är äldre, har en funktionsnedsättning eller som behöver hemsjukvård. Vi erbjuder även hälsofrämjande insatser och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående. Vårt mål är att de som behöver vård och omsorg i sin vardag ska kunna leva ett självständigt liv så långt det är möjligt.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/66". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms kommun
(org.nr 212000-0985) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Särskilt boende, Björkhaga Kontakt
Anna Björnlund 0451-268704 Jobbnummer
9721705