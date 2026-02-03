Vikarierande enhetschef till avdelningen för jordbrukarstöd
2026-02-03
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.
Vikarierande chef till enheten för jordbrukarstöd
Enheten har uppdraget att handlägga och kontrollera de jordbrukarstöd som söks med samordnad ansökan (SAM).
Här ingår direktstöd inom den europeiska gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) och flertalet miljöersättningar inom Strategiska planen. Publiceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
Som vikarierande enhetschef har du ansvar för enhetens verksamhet, ekonomi och arbetsmiljö. Samordning och helhetsfokus är av vikt för att leda enheten framgångsrikt. Som enhetschef representerar du länsstyrelsen i bl.a. externa nätverk med andra myndigheter. Tjänsten kan innebära kontakter med media, så även kommunikationsarbete är en viktig del av arbetet. Tillsammans med kolleger ingår du i avdelningens ledningsgrupp och rapporterar direkt till avdelningschefen. Du förväntas bidra till ledningsgruppen och avdelningen.
Kvalifikationer och profil
Vi söker dig som är högskoleutbildad inom lantbrukssektorn, biobaserade näringar, ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du behöver inneha B- körkort.
För att lyckas i uppdraget som tillförordnad enhetschef måste du ha kännedom och intresse av arbete med jordbrukets utveckling både i länet och på nationellt plan.
Det är meriterande om du tidigare varit chef företrädesvis inom området. Det är även meriterande om du har erfarenhet från arbete på länsstyrelse samt kännedom om Strategiska planen och EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Likaså är det meriterande om du kan tillträda den 16 mars 2026.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du ansvarstagande, engagerad och lyhörd med en god pedagogisk förmåga. Du är även lösningsorienterad, samarbetsinriktad och besitter en god kommunikativ förmåga. Förmåga till strukturerat arbetssätt och helhetssyn är nödvändigt för tjänsten liksom att kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Om tjänsten
Anställningen är ett vikariat från perioden 16 mars 2026 till den 30 april 2027.
Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.
Information
Mer information om tjänsten får du av rekryterande chef Charlotte Gran.
Fackliga företrädare är för Saco-S är Patrik Holmer och för ST är Anna Forsberg. Samtliga nås via växel 010-223 40 00. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den25 februari 2026.
Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
Genom att ansöka till tjänsten godkänner du att länsstyrelsen hanterar och sparar dina personuppgifter. Länsstyrelsen hanterar personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Här kan du läsa mer om myndighetens hantering av personuppgifter www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter så ska du först kontakta HR-enheten för att få hjälp med din ansökan.
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook och LinkedIn. Ersättning
