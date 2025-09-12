Vikarierande enhetschef för kapitalförvaltnings- och aktuarieenheten
2025-09-12
Är du en ledare som vill delta i utvecklingen av Pensionsmyndighetens kapitalförvaltning och aktuarieverksamhet? Nu söker vi en enhetschef till en av analysavdelningens enheter.
Om jobbet
Pensionsmyndighetens analysavdelning analyserar och beskriver effekter av pensionssystemet för pensionssparare, pensionärer och samhälle samt ansvarar för Pensionsmyndighetens åtaganden som officiell statistikmyndighet för pensionsområdet och statistikproduktion i övrigt.
Avdelningen utför prognoser, analyser och försäkringsmatematiska beräkningar. För att kunna genomföra myndighetens analysuppdrag har avdelningen stor tillgång till statistik och data, samt flera modeller och andra anpassade IT-verktyg. Avdelningen består av cirka 45 medarbetare fördelade på fyra enheter: datalager- och beslutsstödsenheten, statistikenheten, kapitalförvaltnings- och aktuarieenheten och utrednings- och försäkringsmatematiken.
Eftersom enhetschefen för kapitalförvaltnings- och aktuarieenheten har fått ett annat tidsbegränsat uppdrag söker vi nu en vikarie fram till den 15 augusti 2026.
På kapitalförvaltnings- och aktuarieenheten arbetar kapitalförvaltare och aktuarier med i huvudsak premiepension. Kapitalförvaltarna förvaltar tillgångar i premiepensionens traditionella försäkring och tillfällig förvaltning (medlen för preliminära premiepensionsrätter). Aktuarierna sköter myndighetens försäkringsmatematiska verksamhet inom premiepension och frivillig pension genom att bland annat beräkna försäkringstekniska avsättningar i myndighetens premiepensionsverksamhet. Enheten producerar även rapporter inom området. Enheten består för närvarande av sju personer exklusive enhetschef: en chefaktuarie, tre aktuarier och tre kapitalförvaltare.
Som enhetschef ingår du i Analysavdelningens ledningsgrupp, tillsammans med övriga enhetschefer och avdelningschefen.
Du har mycket goda personliga egenskaper samt omvittnat goda ledaregenskaper, integritet, god samarbetsförmåga, är kvalitetsmedveten och strukturerad. Till detta har du mycket god förmåga och intresse av att uttrycka dig väl och pedagogiskt i tal och skrift samt kunskap om avancerade kvantitativa analyser.
Som ledare tillämpar du ett coachande och tillitsbaserarat förhållningssätt där ett starkt medarbetarskap är en självklarhet.
Vi söker dig som har:
- Akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten och enhetens verksamhet.
- Erfarenhet från pensionsområdet.
- Stort intresse och förståelse för aktuarieverksamhet och kapitalförvaltning.
- Har eller har haft en ledarroll, i projekt eller motsvarande uppgifter.
- Erfarenhet från offentlig förvaltning eller organisation med nära anknytning till offentlig förvaltning.
- Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet som chef med budget- och personalansvar.
- Konkret erfarenhet av aktuarieverksamhet eller kapitalförvaltning.
Vi erbjuder
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor. Vårt kontor i Stockholm ligger centralt i Hornstull nära tunnelbanan.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/jobba-hos-oss/jobba-pa-pensionsmyndigheten
Bra att veta
Tjänsten är ett vikariat på heltid t.o.m. den 15 augusti 2026. Tillträde så snart som möjligt.
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.
Vi kan komma att använda oss av arbetspsykologiska tester.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 415 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 911 000 fondbyten och skickar ut 8 miljoner orange kuvert. Vi har ca 25 miljoner digitala kundkontakter per år. Vi är cirka 1700 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder.
Vi gör pensionen enklare.
