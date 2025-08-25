Vikarierande elevassistent till anpassad grundskola - Huddinge kommun
Huddinge kommun, Utsäljeskolan anpassad skola / Barnskötarjobb / Huddinge Visa alla barnskötarjobb i Huddinge
2025-08-25
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Huddinge kommun, Utsäljeskolan anpassad skola i Huddinge
I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag!
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
Utsäljeskolan växer!
Utsäljeskolan är en helt nybyggd kommunal skola i Huddinge med både grundskola och anpassad grundskola, belägen i ett lugnt villaområde på gränsen mellan Stuvsta och Segeltorp. Vi är idag en treparallellig F-7-skola som successivt kommer att växa och omfatta årskurs F-9. Vi är idag 600 elever som trivs i våra fantastiska lokaler.Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som elevassistent i anpassad grundskola. Du kommer att ingå i ett arbetslag med nära samarbete med övriga pedagoger på skolan. Du är delaktig och bidrar till elevernas och verksamhetens utveckling. Som elevassistent stöttar du några elever i en klass i anpassad grundskola med sin undervisning, sociala relationer samt omsorg. På eftermiddagarna är du en del och bidrar i anpassade grundskolans fritidshem.
Låter det här intressant? Kul! Om dessutom nedanstående kvalifikationer stämmer in på dig hoppas vi att du tar första steget mot ett fantastiskt roligt arbete med trevliga kollegor och skickar in din ansökan! Intervjuer kan komma att ske löpande så skicka in din ansökan så snart du kan. Du kommer att ingå i vårt arbetslag på anpassade grundskolan samt det tillhörande fritidshemmet.
Tjänsten är ett deltidsvikariat på 50% som pågår i 1 år med möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har tidigare erfarenhet av att arbeta i anpassad grundskola med elever som har intellektuell funktionsnedsättning och har god insikt i den anpassade grundskolans styrdokument.
• kan använda digitala verktyg och tydliggörande pedagogik som bildstöd, tecken och AKK.
Det är även viktigt för oss att du jobbar aktivt med att bygga goda relationer med såväl elever som vårdnadshavare. Som person är du driven, positiv, ansvarstagande och lösningsfokuserad. Du är en tydlig och trygg ledare i klassrummet som är skicklig på att bygga förtroendefulla relationer och du arbetar aktivt med att hitta olika vägar för att skapa engagemang och delaktighet bland dina elever. Du tycker om att samarbeta i team med kollegor och tillsammans hjälpa elever att nå sin fulla potential och öka sin självständighet.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Joh-Anna Lindmark; joh-anna.lindmark@huddinge.se
(mailto:joh-anna.lindmark@huddinge.se
)
Vi tillämpar löpande rekrytering och gör urval samt intervjuer under ansökningstiden.
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273393". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068) Arbetsplats
Huddinge kommun, Utsäljeskolan anpassad skola Kontakt
Biträdande rektor
Joh-Anna Lindmark joh-anna.lindmark@huddinge.se 08-53530434 Jobbnummer
9473035