Vikarierande dogwalker med erfarenhet av flera koppel i handen
2026-02-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker en trygg och hundvan promenadkompis till vårt team!
Älskar du hundar, frisk luft och varierande arbetsdagar? Har du förmågan att läsa av hundars kroppsspråk och skapa trygghet i grupp? Kan du arbeta dagtid vardagar? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen:
Vi söker en ansvarsfull hundälskare som kan gå ut med 6-7 hundar i grupp och som kan hoppa i vid behov. Hundarna har olika personligheter och "pratar" ibland olika dialekter - därför är det viktigt att du har ett tränat öga för hundspråk och kan agera medlare innan konflikter uppstår. Gäller arbete inom både mobila och stationära hunddagiset.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att hantera flera hundar samtidigt, gärna i stadsmiljö
Är ute i ur och skur - du älskar naturen oavsett väder
Förstår hundars signaler och jobbar förebyggande för att skapa balans i gruppen
Kan arbeta måndag till fredag, med varierande arbetstid under dagen
Har god lokalkännedom och hittar lätt till olika adresser
Har känsla för kundernas privata sfär och visar respekt i deras hem
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt arbete där du får röra dig, vara ute och bidra till välmående hundar
Ett härligt team med kärlek till hundar och respekt för deras olika behov
Möjlighet till långsiktig anställning i ett växande företag (för hundfrisör finns det möjlighet att utföra uppdrag i våra lokaler på Kungsholmen fasta dagar i månaden)
Låter det som dig?
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation om dig själv och din erfarenhet av hundar till emilia@klickahundcenter.se
OBS! Endast fullständiga ansökan betraktas.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: emilia@klickahundcenter.se
