Vikarierande Distriktssköterska/sjuksköterska till Svegs HC
Region Jämtland Härjedalen, Svegs hälsocentral / Sjuksköterskejobb / Härjedalen Visa alla sjuksköterskejobb i Härjedalen
2026-01-05
Svegs hälsocentral är en viktig del av vården i regionens glesbygd. Under vintersäsongen ökar behovet av akuta insatser i takt med att turismen växer. Med 18 mil till närmaste sjukhus spelar hälsocentralen en avgörande roll - här bedrivs både akutvård och annan hälso- och sjukvård för att möta invånarnas och besökarnas behov. Vi söker legitimerade sjuksköterskor som önskar att arbeta med akutsjukvård & glesbygdsmedicin då två av våra medarbetare går på föräldraledighet.
I Region Jämtland Härjedalen står livskvalitet i centrum.Här lever du nära den storslagna naturen, med fjäll, skogar och sjöar runt hörnet. Du bor tryggt och trivsamt, med möjligheten att fylla din fritid med äventyr och upplevelser i hela Härjedalen.
Hos oss arbetar du med kollegor och i team med många professioner, med både spets och bredd i kompetensen. Svegs hälsocentral har cirka 4 800 listade personer. Enheten präglas av ett djupt engagemang och ansvar för den verksamhet som bedrivs i Härjedalen. Basen i arbetet är mottagningsverksamhet med brett primärvårdsåtagande. Detta innefattar distriktsläkarmottagning, distriktssköterskemottagning, lättakutmottagning, psykosocial verksamhet, sjukgymnastik, röntgen, laboratorium, barnmorskemottagning, mödrahälsovård och barnhälsovård. Svegs hälsocentral driver även en Närvårdsavdelning (NÄVA) med 2 OBS-platser för inläggning med vårddygnet runt. Denna bemannas av kommunens sjuksköterskor. I verksamheten ingår även filialer på turistorterna Lofsdalen och Vemdalsskalet. Tillsammans inspirerar och lyfter vi varandra i utveckling och förändringsarbeten. Distansoberoende teknik och flexibla lösningar ser vi som ett utvecklingsarbete samt Nära vård. Vill du vara med och driva vårt arbete framåt? Skicka in din ansökan idag!Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska/distriktssköterska på Svegs HC varierar arbetsuppgifterna mellan planerad mottagning, telefonrådgivning samt arbete på lättakuten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerade sjuksköterska alternativt sjuksköterska med specialistexamen som distriktssköterska. Erfarenhet krävs från yrkesrollen, det är även önskvärt och meriterande med arbetserfarenhet från primärvård. Vi söker dig som letar efter utveckling, som vill vara med och bidra med ständiga förbättringar till vår hälsocentral och som gärna lyfter dina tankar och idéer. Vi ser att du är flexibel, självgående, du har lätt att samarbeta och trivs i din yrkesroll. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C282432". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Svegs hälsocentral Kontakt
Enhetschef
Annika Korsby annika.korsby@regionjh.se 0767613634 Jobbnummer
9668783