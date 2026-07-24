Vikarierande direktionssekreterare till Sydnärkes Utbildningsförbund
Sydnärkes Utbildningsförbund / Administratörsjobb / Hallsberg Visa alla administratörsjobb i Hallsberg
2026-07-24
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Vi står inför en spännande tid med implementering av ny riktning och vision för förbundet, nya skolreformer, förändrad demografi och olika lokala utvecklingsarbeten. Vill du bidra till utveckling av verksamheten och bygga för framtiden? Då ska du skicka in en ansökan till oss! Sydnärkes Utbildningsförbund är ett kommunalförbund beläget i Hallsberg, med Askersund, Hallsberg och Laxå som medlemskommuner. På uppdrag av medlemskommunerna leder och ansvarar vi för gymnasial utbildning, vuxenutbildning och uppdragsutbildning. Vi erbjuder 12 nationella gymnasieprogram, introduktionsprogram samt anpassad gymnasieskola. Vi har totalt cirka 1 800 elever, varav 1 300 på Alléskolan och 500 på Allévux. Vi är omkring 300 medarbetare och i det dagliga arbetet finns stöd att tillgå i form av funktioner som administration, HR, ekonomi och IT. Hos oss får du även friskvårdsbidrag och friskvårdstimme samt möjlighet att semesterväxla. Sydnärkes Utbildningsförbund skapar en trygg och väl fungerande vardag för elever och personal inom gymnasie- och vuxenutbildningen i Sydnärke. Vi erbjuder en arbetsplats där du får stort ansvar, varierande arbetsuppgifter och möjlighet att påverka både nutid och framtid. Här finns utrymme att växa, utvecklas och göra skillnad. Vi uppskattar engagemang, ansvar och nyfikenhet– värden som vi hoppas att du också bär med dig. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en vikarierande utredare/direktionssekreterare som vill bidra till utvecklingen av vår verksamhet. Hos oss får du en central och självständig roll där du både driver kvalificerade utredningar, ansvarar för årsprocessen kopplat till direktionen och har ett övergripande ansvar för diarium och arkiveringsplan.
I uppdraget som direktionssekreterare kommer du att ansvara för planeringen av direktionens sammanträden, kvalitetssäkring av handlingar, sammanställande av kallelser samt protokollföring vid direktionssammanträden. Du blir även ansvarig för att underlag och dokumentation färdigställs i rätt tid.
I din roll ingår att vara säkerhetssamordnare samt dataskyddsombud för förbundet och samordna och driva processer kring detta. Du kan även komma att ingå i olika grupper både inom förbundet, med medlemskommunerna och i regionen där du företräder förbundet.
Du kommer att vara själv i din roll och ha förbundsdirektören som närmaste chef. Då vi är en liten organisation innebär rollen även att du är sekreterare i vissa forum samt stödjer rektorerna genom att ta fram underlag och statistik.KvalifikationerKvalifikationer
Du har relevant akademisk examen. Exempelvis inom statsvetenskap, juridik, offentlig förvaltning eller motsvarande
Du har erfarenhet av kommunala styrnings- och ledningsprocesser
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
Meriterande:
Du har erfarenhet av arbete på förvaltningsnivå i en politiskt styrd organisation
Du har erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete på strategisk nivå och har arbetet med tjänsteutlåtanden som beslutsunderlag
Erfarenhet av arbete med gymnasie- och vuxenutbidlning
Erfarenhet av arbete som nämnds- eller direktionssekreterare
Kunskap om arkivhantering, arkivregler och framtagande av arkiveringsplanerDina personliga egenskaper
Du är strategisk med en god förmåga att analysera komplexa sammanhang, kan formulera dig väl i tal och skrift samt har en förmåga att skapa goda relationer
Du arbetar strukturerat och har en hög problemlösande och analytisk förmåga
Du delar vår värdegrund där mångfald, engagemang och tillit präglar verksamheten och du trivs i en miljö med stort handlingsutrymme och möjlighet att påverka din arbetsmiljö
Du har ett stort intresse för samhällsfrågor och har förmåga att prioritera samt slutföra uppgifter inom givna tidsgränser
Du är tydlig i din kommunikation och har en god förmåga att samarbeta och skapa delaktighet i organisationen som leder till förtroendefulla relationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är ett vikariat på heltid/deltid under hösten 2026. Intervjuer kommer att ske den 12/8.Övrig information
Medarbetare med olika kön, bakgrund och erfarenheter tillför nya värdeskapande perspektiv, vilket utvecklar verksamheten. Vi välkomnar därför en mångfald av sökande till vår arbetsplats. Ett utdrag ur belastningsregistret kommer att krävas vid eventuell anställning. Vi vill att du bifogar ditt examensbevis i din ansökan och andra intyg som styrker din arbetslivserfarenhet. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra en god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan via systemet. Urvalet grundar sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Sydnärkes Utbildningsförbund
(org.nr 222000-1180)
694 21 HALLSBERG Arbetsplats
Sydnärkes Utbildningsförbund Kontakt
Förbundsdirektör
Zandra Ahkoila zandra.ahkoila@sydnarkeutbildningar.se Jobbnummer
10010506