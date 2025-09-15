Vikarierande digital Marketing specialist, Stora Enso Skog
Stora Enso Skog AB / Marknadsföringsjobb / Falun Visa alla marknadsföringsjobb i Falun
2025-09-15
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stora Enso Skog AB i Falun
, Borlänge
, Rättvik
, Smedjebacken
, Ludvika
eller i hela Sverige
Brinner du för att skapa digitalt innehåll som engagerar, lockar rätt målgrupp och skapar resultat? Här får du chansen att bidra i en framtidsbransch som kombinerar hållbarhet och innovation - med kundupplevelsen i centrum. Som vikarie i denna roll får du en fantastisk möjlighet att växa, utvecklas och ta nästa steg i din karriär tillsammans med oss!
Med oss växer skogen, människorna och affärerna.
I den här rollen blir du navet i vår digitala kommunikation - den som ser till att rätt budskap når rätt målgrupp vid rätt tid. Du planerar, producerar och annonserar innehåll som engagerar, driver trafik och leder till konverteringar. Vårt uppdrag är att skapa värde för privata skogsägare - och du blir en viktig del i att förverkliga det.
Rollen innehåller stor variation där du ena dagen skriver inspirerande nyhetsbrev, nästa dag optimerar du Meta-annonser, producerar SEO-texter eller redigerar en film för YouTube. Rollen passar dig som både gillar att tänka strategiskt och att skapa konkret, kreativt innehåll som gör skillnad.
Exempel på uppdrag och ansvar:
Planera och koordinera innehåll för våra digitala kanaler
Skapa engagerande innehåll och visuellt material som leder till mätbara resultat
Publicera och annonsera i Meta, Google Ads, YouTube och andra relevanta kanaler
Följa upp och analysera kampanjer och data för att arbeta proaktivt och utveckla kundresan
Säkerställa att allt innehåll följer vår varumärkesplattform och marknadsplan
Här får du ett fritt och utvecklande jobb där du har nära kontakt med den operativa verksamheten - ibland även ute "där det händer" - i skogen! Du samarbetar tätt med vårt marknadsföringsteam och kollegor inom koncernen. Du rapporterar till Marketing Manager och kontorsplacering för tjänsten är primärt i Falun alternativt på något annat av våra kontor. Vi förväntar oss dock att du är på plats på vårt kontor i Falun ett par gånger per månad.
Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig till och med augusti 2026.
Vem söker vi
Vi söker dig som är kommunikativ, datadriven och gillar att få saker gjorda - en doer med analytisk skärpa. Du förstår hur processer och verktyg för marketing automation används för att automatisera, effektivisera och mäta digitala marknadsföringsaktiviteter, så att rätt budskap når rätt målgrupp vid rätt tidpunkt. Eftersom vi verkar i skogsbranschen värdesätter vi att du har ett intresse för skogen och en nyfikenhet på vår bransch, så att du kan skapa innehåll som känns relevant och engagerande för våra målgrupper.
Du trivs med att bygga relationer och nätverka - både internt och externt, på lokal såväl som internationell nivå.
Färdigheter och kvalifikationer som vi tror att du har:
Utbildning inom relevant område eller några års motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av digital produktion, framför allt att skapa bildmaterial för webb och sociala medier
Strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt och förmåga att driva ditt arbete självständigt
God vana vid digitala verktyg, som e-postmarknadsföringssystem (gärna HubSpot), CMS, Meta & Google Ads, YouTube, Adobe Creative Cloud samt AI-assistenter som ChatGPT
Mycket goda språkkunskaper i både svenska och engelska
Vad vi erbjuder
Hos oss blir du en del i vår mångfaldsfrämjande arbetskultur som hjälper dig att utforska nya perspektiv och att utvecklas professionellt. Du kommer att tillsammans med dina kollegor bidra till en mer hållbar värld, eftersom vi tror att allt som görs av fossilbaserade material idag kan göras av ett träd imorgon. För att hålla dig säker på arbetet stöttar vi ditt fysiska och psykiska välbefinnande.
Hur kan du ansöka till denna tjänst?
Du kan endast skicka in din ansökan till oss via vårt rekryteringssystem. Då vi går igenom ansökningar löpande hoppas vi höra ifrån dig så snart som möjligt, men senast den 6 oktober.
Beroende av tjänst kan det hända att vi bjuder in dig till vårt videointervjuverktyg och/eller ber dig göra tester. Vår rekryteringsprocess kan också innefatta andra aktiviteter inför anställning, såsom bakgrundkontroll, referenstagning och hälsotest såväl som drogtest.
Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen, tveka inte att höra av dig till vår Talent Acquisition Partner Linda Andersson på tel. 073 - 845 41 49 eller mejl: linda.andersson@storaenso.com
. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Marketing Manager Louise Ekeblad på tel. 070 - 212 50 67 eller mejl: louise.ekeblad@storaenso.com
Kom och jobba i The renewable materials company!
Skogen är hjärtat i Stora Enso och vår övertygelse är att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag, kan tillverkas av ett träd i morgon. Vi är den ledande leverantören av förnybara produkter inom förpackningar, biomaterial och träkonstruktion, och en av de största privata skogsägarna i världen. Stora Enso har cirka 19 000 medarbetare och 2024 uppgick omsättningen till 9 miljarder euro.
Vi tror att mångfald stärker vår konkurrenskraft och bidrar till bättre beslutsfattande. Olika arbetsgrupper med olika bakgrund hjälper oss att utforska olika perspektiv och utmanar vårt sätt att tänka. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden på arbetsplatsen och välkomnar sökande med olika bakgrund. Stora Enso är en arbetsgivare för lika möjligheter som följer icke-diskriminerande metoder.
#LI-SEFOREST Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stora Enso Skog AB
(org.nr 556009-5589)
791 80 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9508665