Vikarierande coach till daglig verksamhet, Nytida Danderyd nord

2025-11-06
Vill du jobba i direkt socialt arbete genom att stötta personer med förvärvad hjärnskada till utveckling? Nu söker vi en coach för ett längre vikariat till vår dagliga verksamhet Danderyd nord.
Om rollen Arbetet innebär att du stöttar personer med förvärvad hjärnskada till utveckling. På Nytidas dagliga verksamhet har vi en huvudinriktning; den individuella.
Att verksamheten är individuellt utformad är överordnat allt annat. Vi utgår ifrån personens behov, intressen, motivation och framför allt resurser. Därför varierar verksamheten från person till person. Det kan handla om att få utvecklas genom fysisk aktivitet, utbildning, hantverk, eller att bara få träffa andra för att umgås och samtala om allt det som är livet. I dina arbetsuppgifter ingår även att tillsammans med deltagaren sätta mål, planera och dokumentera utifrån aktuell genomförandeplan samt ha kontakter med handläggare och nätverk.
Om Danderyd nord
Danderyd nord är en daglig verksamhet som tar emot personer med förvärvad hjärnskada. Här erbjuds olika former av aktiviteter under dagarna så som tex. träning i olika former, bakning, skapande, promenader och samtalsgrupp. Verksamheten ligger på ca 5 min promenadavstånd till Danderyds sjukhus med närhet till kollektivtrafik och grönområden.
Arbetsgruppen består av sex medarbetare, där enhetschefen arbetar nära i verksamheten.
Din erfarenhet och kunskap Du har gymnasial utbildning inom vård och omsorg, exempelvis som undersköterska. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, god datorvana och erfarenhet av dokumentation. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta inom daglig verksamhet. I övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Du har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor, är ansvarskännande och har personlig mognad. Du trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor och har alltid våra deltagares bästa som utgångspunkt i allt du gör.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap
Det här erbjuder vi: * Förmånsportal med rabatter och erbjudanden * Ledarskapsutbildade chefer nära dig * En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter * Friskvårdsbidrag och skobidrag
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar. Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Övrigt Anställningsform: Vikariat 1 december 2025 t.om. hösten 2026 Arbetstider och tjänstgöringsgrad: Dagtid mån-fre, heltid Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: 1 december 2025 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. Sista dag att ansöka är 2025-11-20 För mer information kontakta: lina.lindqvist@nytida.se
Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande. Om du vill läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Ersättning
