Vikarierande butikssäljare till Myrorna i Täby
Frälsningsarmén / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2025-10-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frälsningsarmén i Stockholm
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Brinner du för kundservice och försäljning och vill arbeta i en organisation som gör skillnad för både människor och miljö? Vi söker nu en vikarierande butikssäljare till Myrorna i Täby.
Detta gäller ett kortare vikariat om 50%, under minst en månad och med chans till förlängning.
Som butikssäljare på Myrorna blir din huvuduppgift att finnas tillgänglig för kunderna, lyssna på deras behov och se till att butiken inspirerar till köp. Arbetsuppgifterna innebär bland annat kundservice, kassatjänstgöring, värdering, skyltning, exponering, lagerarbete, uppackning av varor, varumottagning och städning.
Är du den vi söker?
För att lyckas i rollen har du aktuell butiksvana från detaljhandeln och vi ser gärna att du har arbetat med det visuella uttrycket i butik för att med hjälp av exponering säkerställa en inspirerande butiksmiljö som skapar köplust.
Som person har du lätt att ta till dig ny information och kunskap så att du har förutsättningar att snabbt komma in i rollen. Du har en stor social kompetens och förmågan att skapa ett bra och tillitsfullt samarbete med dina kollegor.
Då förutsättningarna i butiken kan ändras från en dag till en annan är det viktigt att du trivs i en föränderlig miljö. Du är strukturerad, självständig, serviceinriktad, flexibel, tycker om att arbeta i ett högt tempo samt klarar av ett ibland fysiskt krävande arbete. Såklart har du ett intresse för mode och inredning och vi bedömer att du behöver behärska det svenska språket i tal och skrift.
Vad vi kan erbjuda dig
Som medarbetare på Myrorna bidrar du till en stor meningsfullhet på flera sätt! Vi arbetar för att stärka den cirkulära ekonomin genom återanvändning, vi stöttar människor på resan till att få ett jobb genom arbetspraktik hos oss och överskottet från vår verksamhet går till olika sociala aktiviteter som Frälsningsarmén arbetar med. Det är aktiviteter till hjälp för de mest behövande i samhället och kan till exempel vara matkassar, kollon och julklappar till barn och skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor.
Du får också möjlighet till ett varierande och utvecklande arbete i butikssäljarrollen på Myrorna, här arbetar du med ett unikt sortiment och en bred kundgrupp där ingen dag är den andre lik. Myrorna är anslutna till kollektivavtal och för butikssäljare är det detaljhandelsavtalet. Du erbjuds också friskvårdsbidrag samt personalrabatt på alla Myrornas fysiska butiker.
Butiken består av en personalgrupp på 4 anställda och i dagsläget en praktikant. Tjänsten är ett vikariat om 50% under minst en månad och med chans till förlängning, start den 1 november.
Information om tjänsten lämnas av Emma Sundberg Wallman, emma.sundbergwallman@myrorna.se
.
Vi begär in registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje.
Myrorna är Sveriges mest välkända butikskedja som säljer second hand med butiker över hela landet. Vi är störst när det gäller att samla in kläder och prylar som kan återanvändas. Verksamheten fungerar som vilken butikskedja som helst. Med budget, krav på försäljning och ekonomiskt överskott. Ändå skiljer vi oss från andra eftersom vårt ekonomiska överskott från försäljningen går till Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige. Vårt uppdrag består också av att bidra till en hållbar samhällsförändring genom att få fler svenskar att återanvända. Men också genom att få fler människor som står långt från arbetsmarknaden att komma lite närmare genom arbetspraktik hos oss. De tre uppdragen är centrala för allt vi gör - från hur vi samlar in till hur vi säljer.
Vi är en betydelsefull samhällsaktör som verkar för en hållbar värld sedan över 120 år tillbaka.
Läs mer på myrorna.se. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frälsningsarmén
, http://https://www.myrorna.se/ Arbetsplats
Myrorna Jobbnummer
9560911