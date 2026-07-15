Vikarierande butikssäljare Godisfabriken Morokulien

Gottebiten Strömstad AB / Butikssäljarjobb / Eda
2026-07-15


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Vi i Godisfabriken strävar efter att vara den självklara destinationen för handel av konfektyr, drycker och tobak med butiker i världsklass. Vi vill erbjuda våra kunder välkomnande butiker med fokus på upplevelse, pris, sortiment och kvalitet och vi har en målsättning att överträffa kundens förväntningar med vårt goda kundbemötande, hos oss gör man alltid en bra affär!
Som butikssäljare hos oss kommer du att vara en viktig del av vårt team och bidra till att skapa en positiv upplevelse för alla våra besökare.
Förmågor och kompetenser
Vi söker dig som är glad och driven i ditt arbete med ett starkt engagemang för att ge bästa möjliga service. Du är lösningsorienterad och hittar snabbt lösningar på problem som uppstår. Som person är du handlingskraftig och agerar proaktivt, tar initiativ och arbetar målmedvetet för att nå uppsatta mål. Du bidrar aktivt till gemenskap och goda relationer med både kunder och kollegor och är lojal mot företagets värderingar och mål.

Publiceringsdatum
2026-07-15

Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med kollegor sköta den dagliga driften i butiken

Se till att butiken är välfylld och inbjudande

Ta emot och fylla på varor

Ta betalt och hantera kassasystemet

Delta i kundaktiviteter och kampanjer

Exponering och kampanjskyltning

Främja en bra upplevelse för alla våra besökare

Krav och kvalifikationer Vi söker engagerade medarbetare som vill vara en del av vårt team. Du har en god förmåga att självständigt identifiera och utföra nödvändiga arbetsuppgifter, och du motiveras av att bidra till butikens framgång. Erfarenhet från en serviceinriktad bransch är meriterande, och du behöver behärska svenska i både tal och skrift. På grund av arbetsuppgifternas innehåll och verksamhetens bemanningsbehov krävs det att du är myndig.
Hos oss får du

En arbetsplats präglad av engagemang och gemenskap

Möjligheter att ett steg i taget utvecklas genom nya arbetsuppgifter och ansvarsområden

Möjligheten att vara en del av ett framgångsrik och växande koncern

Personalrabatter inom koncernen

Kollektivavtal med Handelsanställdas förbund och Svensk Handel

Vi erbjuder ett vikariat om 50% tillträde from 1 september eller enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd enligt schema och inkluderar arbete varannan helg. Rekryteringen kommer ske löpande och tjänsten kan bli tillsatt innan annonsen slut.
Har du några frågor, kontakta butikschef Stina Björneby, stina.bjorneby@gottebiten.se Not. Inga ansökningar tas emot via mail

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8068782-2100841".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Gottebiten Strömstad AB (org.nr 556581-0248), https://jobba-hos-oss.gottebiten.se
Morokulien (visa karta)
673 92  CHARLOTTENBERG

Arbetsplats
Gottebiten En Gros AB

Jobbnummer
10003044

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